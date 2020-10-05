《神棄之地》（The Devil All the Time）是串流平台Netflix近期的重頭戲，邀來多位重量級巨星合作，包括「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《小丑回魂》的標斯卡斯格（Bill Skarsgård）、《猿人爭霸戰》的積遜格爾（Jason Clarke）、《愛麗絲夢遊仙境》的華絲歌絲姬（Mia Wasikowska）等。星光熠熠的陣容吸引不少粉絲支持，在香港更一度排名電影榜首，必先提醒，這齣戲並非英雄動作爽片，而是長達138分鐘的劇情長片，旨在探討「神」與「魔」。

（《神棄之地》劇照）

本片英文名為《The Devil All the Time》，與中文譯名相映成趣。究竟它是談神還是魔？即如黑暗是光明的反面，沒有神的話就沒有魔，沒有魔的話更沒有神。而且，這非英雄片般正邪二元分明，更沒有一味高舉神。有評論穿鑿附會，把戲中的角色矛盾及對手戲，比喻為「蜘蛛俠大戰蝙蝠俠」，實在是嚴重低估了本片的意味。

如果撇開神魔元素，電影不失為一齣出色的劇情片，由故事到人物設定都屬一流水準。然而，改編自同名小說的《神棄之地》篇幅甚長，個別巨星縱有充足段落發揮，但角色及支線太多，難免損及節奏，氣氛亦談不上緊湊，就連終極的言志討論都被擠壓，可說是電影最可惜及失手之處。

（《神棄之地》劇照）

《神棄之地》可分兩個部份，分別圍繞Russell兩父子。第一部份裏，Willard Russell（標斯卡斯格飾）面對妻子Charlotte（Haley Bennett飾）病榻命危，居然透過祈禱甚至拿兒子的愛犬來奉獻，希望神能顯靈，可惜他最後亦隨病逝妻子自殺。神未顯靈之窘，也體現在虔誠至「瘋」的牧師Roy（Harry Melling飾）身上。妄想試行復活神迹的他居然將妻子Helen（華絲歌絲姬飾）殺死，而他本人則被變態的公路殺手、攝影師Carl（積遜格爾飾）及其伴侶Sandy（Riley Keough飾）槍殺，臨死前，Roy還在沉醉自己將上天堂…