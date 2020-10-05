《新聞守護者》（Mr. Jones）原本是2019年參加柏林影展的電影，現在終於在港上映。導演安格尼茲卡賀蘭兩年前才獲得一座銀熊獎，這兩年頗為勤力，今年在歐洲疫情爆發之前又參加了柏林影展，可惜未能獲獎。 撰文︰寇斯珮

電影講述上世紀三十年代著名記者加雷士鍾斯（Gareth Jones）的故事。（《新聞守護者》劇照）

電影是傳記類型，講述了上世紀三十年代著名記者加雷士鍾斯的故事。來自威爾斯的加雷士鍾斯（Gareth Jones）當時不到30歲，已成為登上希特拉專機與他做專訪的唯一記者。他被蘇聯的現代化建設吸引，想專訪史太林，了解蘇聯的資金和生產力。為了達到目的，他甚至辭去了首相外交顧問的職位，前往莫斯科一探究竟。抵達後，他才發現在當地的美國和德國同行三緘其口，蘇聯政府也對其行動進行嚴密監控，他偷跑到烏克蘭，目睹了數百萬人死亡的大饑荒，新聞理想也被政治局勢所拖累。

看完電影，第一反應是賀蘭老了，再也不是當年拍《歐洲歐洲》，撰寫「紅白藍」系列劇本的波蘭新浪潮銳利導演。或者也不奇怪，她深受猶太教和天主教影響，成長在二戰結束不久的波蘭，作品往往從個人角度討論宗教信仰、歐洲身份認同和戰爭創傷。她早年師承華意達，有許多寫實作品，後來風格慢慢趨向浪漫，所拍攝的題材也愈來愈帶懷舊氣息。2000年後，她甚至開始參與了不少美劇編導工作，若不是《獵肉者鄙》，恐怕影迷都快要忘記她了。

《新聞守護者》延續荷里活平庸的傳記歷史電影風格，失卻導演在顛峰時期的光芒。（《新聞守護者》劇照）

從道具、服裝和佈景看，《新聞守護者》製作精良。台前幕後聚集波蘭、烏克蘭和英國三地資源，細心籌備，每格畫面都流露出英國時代劇的優良傳統。三位主演占士諾頓、雲妮莎卻比和彼得賽斯嘉都是實力派演員，他們在本片中的演出也都在水準之上。看牌面，本片應該是英美主流頒獎典禮最愛的類型，公義主題結合個人理想主義，再有身份政治的切面，或許也是《新聞守護者》劇本吸引她的原因。

可能是製作的主流化束縛了她的手腳，《新聞守護者》從第一秒開始就延續了荷里活平庸的傳記歷史電影風格。賀蘭一改早年寫實的語境和曖昧夢幻的鏡頭張力，變成用粗淺對白及直白畫面交代故事。偏偏這部電影的主線又實在太過政治正確…