美國大選首場電視辯論當晚，一群特朗普支持者聚集在洛杉磯的Glory Days酒吧裏觀看這場總統選舉辯論。當天，洛杉磯市新增近700宗新冠肺炎確診個案，但此時坐在灰暗燈光下的民眾鮮有人戴口罩。 出於疫情，兩位候選人入場後沒有握手，辯論在兩人簡短問候後開始。坐在酒吧裏的人群每逢特朗普說出符合他們心意的話就發出一陣歡呼—對這些特朗普支持者而言，辯論恍惚不過是歡聚和慶祝的機會，無論特朗普如何表現，他們心中的一票都很難因此改變。

美國當地時間9月29日晚，特朗普和拜登在俄亥俄州參加本屆大選首次電視辯論。（美聯社）

特朗普莽撞「玩過火」

在這場辯論中，特朗普很明顯發揮失準。回顧2015年那場政治辯論首騷，當時在共和黨初選辯論上，作為「新人」的他表現突出，碾壓在場其他已在政界摸爬滾打多年的候選人。與克魯茲（Ted Cruz）、杰布．布殊（Jeb Bush）這些政壇老手同台也毫不怯場，舉止從容且自信，更能巧妙以「笑話」化解主持人的尖銳提問。然而，此等氣定神閒和口舌之技在今次辯論場上蕩然無存。當晚，只見特朗普那盛氣凌人的架勢，他完全無視辯論規則，不顧在場主持人多次提醒甚至勸告，從頭到尾平均每一分鐘就打斷一次別人的話。

特朗普的莽撞更迫使經驗豐富、向來從容不迫的主持人華萊士（Chris Wallace）忍不住提高音量、一次又一次提醒他其競選團隊此前曾作出遵守辯論規則的承諾。到辯論的後半部份，華萊士甚至一度叫停，勸誡候選人以「能服務這個國家和民眾」的方式來辯論。

經驗豐富的主持人華萊士忍不住提高音量、一次又一次提醒特朗普其競選團隊此前曾作出遵守辯論規則的承諾。（美聯社）

不過，特朗普看似混亂的反覆插嘴行為，有可能是針對拜登的戰術：此前不時批評拜登老邁遲鈍的他或許是想通過頻繁打斷拜登發言、攻擊拜登及其家人來導致拜登出現口吃、思路混亂等情況，甚至令他情緒失控。然而，這個策略不但沒有成功，反而被特朗普玩過火了。特朗普的辯論教練之一、新澤西州前州長克利斯蒂（Chris Christie）在接受霍士新聞台（Fox News）採訪時說：「你決定以一種咄咄逼人的姿態展開辯論，我認同這種策略，但（特朗普的表現）太過火了。在這樣猛烈的進攻之下，你會失去焦點。」

雖說在政治辯論中，打斷別人發言並非新鮮事，但通常是有限度地進行。與2015年相比，當時的特朗普有選擇性地在危機時刻打斷針對他的攻擊性提問，不僅如此，還成功地把危機轉化成機遇，避開弱點的同時突顯自己「人設」當中的優勢。但特朗普在今次辯論中不分青紅皂白、不看時機地破壞辯論秩序，讓他除了「規則破壞者」這一標籤外，幾乎無法留下任何正面觀感。

特朗普出席首場總統候選人辯論，與拜登激辯。（美聯社）

然而，特朗普的支持者很可能對此不以為然，像是當晚坐在Glory Days裏的人那樣，比起特朗普完全無視規則，他們更關注華萊士如何更多地打斷特朗普發言而不是拜登；比起特朗普對問題的拙劣敷衍，他們只覺得主持人對特朗普步步進逼。支持者對特朗普經年累月而形成的感性偏好難以改變，即便在形勢不利的情況下，也更傾向於「將責任歸於他者」，在心理上說服自己繼續票投特朗普。

雖然美國有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，有六成人在觀看節目後認為拜登的表現較佳，不過，「較佳」只是一個「相對」的概念…