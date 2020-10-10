Saii Lee是一位香港美食生活博主，他在社交平台上為大家展示香港各酒店、餐廳的美食、美景。早在疫情前，他的足迹已遍布香港乃至世界各地的知名酒店，拍照、旅行、走走停停是他的生活常態。然而，突如其來的疫情改變了世界的一切，更打亂了博主Saii的步伐。但是，潮流嗅覺敏銳的他即使留在原地，也能盡情享受度假和生活的愜意。 人們無法出境旅行，那麼，留在熟悉不過的城市又有什麼可以做呢？這種模式被稱為「宅度假」。它的流行，讓城市間的流動被阻斷之後，仍能得以不斷深度探索本地的無限可能，成為疫後人們的新生活方式，甚至影響未來的旅遊模式。

宅度假不用費心安排行程，只需整理好輕鬆的心情。美食生活博主Saii Lee（圖）在網上分享宅度假生活。（受訪者提供）

這種度假模式最早在英文語境中就被一個詞概括—staycation（宅度假），由單詞stay（停留）和vacation（假期）組成。「留在原地度假」，講的就是疫情之後無法離開本土城市的人們尋找身心休憩的方式。原本，這個概念早已不是什麼新鮮事物。西方國家的「窮遊一族」早已因為預算和交通問題，探索了旅行本土化的可能。如今一場疫情，人們剛剛經歷了家中隔離的沉悶時光，急需放飛身心，這個小眾概念因而再度被提及乃至流行起來。

疫情窒礙旅業零售 全民滯留打擊經濟

從疫情開始之初，許多國家就開始實行關閉邊境和旅行限制等措施，人們減少出行，暫停旅行計劃。航空運輸業受打擊最直接最嚴重，世界旅遊組織（UNWTO）早前發布的報告顯示，全球旅遊業上半年損失高達4,600億美元，國際遊客人數減少了4.4億人次，與去年同期相比下降了65%。今年第一季度，亞太地區跨境旅行下降規模最大，達到3,300萬人次，歐洲則下降了2,200萬人次。

在香港，經歷幾波疫情衝擊，政府不得已再三延遲開關時間，旅遊業自是遭遇不小打擊。旅遊業一直以來是香港經濟支柱之一，香港旅遊發展局的統計數據顯示，疫情之下的2020年1至8月，訪港旅客人次為3,541,097人，跟去年同期比較大幅下跌91.9%。許多餐廳、商場和遊樂設施，平常仰賴觀光客的消費，如今收入跌入冰點，香港面臨失去重要經濟來源的困境。

香港許多酒店推出staycation套餐，吸引本土遊客住宿。（資料圖片／羅諾賢攝）

酒店變身度假勝地 各類服務應有盡有

香港作為傳統旅遊城市，酒店業發展成熟，截至2020年5月底，本港共有306間酒店，提供約84,900間房間。但是，受疫情影響，今年首五個月，香港酒店房間平均入住率較2019年同期下跌52個百分點至38%。

面對嚴峻的考驗，酒店業不得不在疫情期間另闢蹊徑，尋求重生機會。不少酒店推出宅度假套餐，例如提供住宿連餐飲的優惠，又或提供免費體驗課程等，讓市民在無法離港的情況下，也能享受到住酒店帶來的度假樂趣。

9月25日，香港迪士尼樂園重開，早上有約100人在門外排隊等候入場。（資料圖片／張浩維攝）

遊樂園疫後謀轉型 近郊探索城市樂趣

香港地標之一海洋公園，之前身陷各種財政囹圄，疫情期間又不得已閉園，當下幸得重新開放。經歷過打擊之後的海洋公園，為了吸引遊客，推出大規模改革，望在後疫情時期能留住遊客。例如，海洋公園推出「森度遊」，遊客可以到園內露營、遠足，甚至組織大家冥想、做瑜伽等。海洋公園現任主席劉鳴煒表示，香港市民暫時不能外出旅行，可以到公園融入大自然。

另一大主題公園迪士尼樂園向來是港人度假的好去處，早前閉園許久，如今終得開園。迪士尼樂園周圍的配套設施其實十分完備，儼然形成一個成熟的度假村規模。此次重開，正好投中了被疫情困住而急需宅度假的人們所好，根據報道，迪士尼樂園宣布9月25日重開之後， 9月份的預約訪園名額已在開園前一天爆滿，足以反映受困多時的市民對宅度假的需求程度。

時下流行一種glamping的模式，推出豪華露營，讓都市人在近郊得以放鬆。（網上圖片）

宅度假甚至不一定要宅，疫情之後，全世界的人們由於無法出境，城市周圍的近郊也是一個不錯選擇。更何況喜愛嘗試新鮮事物的都市人，都市觀光或許已經膩煩，酒店當然也無法滿足他們對住宿的體驗。時下流行一種glamping的模式，開啟了人們逃離城市的新思路。Glamping是由glamorous和camping兩個英文單詞組成，意思是豪華露營，十九世紀初的歐洲富裕人家興趣大多在森林中狩獵，奢侈浮華的帳幕亦自此而流行起來……