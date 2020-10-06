在新疆維吾爾自治區成立六十五周年前夕，中共時隔六年召開了一次七常委悉數出席的「第三次中央新疆工作座談會」。儘管這場座談會的召開並不令人感到驚訝，畢竟中共稍早前也依例召開了一次西藏工作座談會，然而，鑑於新疆在過去幾年引起的巨大國際非議，這次為期兩天（9月25至26日）的座談會帶出的信息卻是頗具標誌性的。從「12字方針」到「20字方針」，它所釋放的信息可能意味着中共在初步完成了新疆穩定工作後，將注意力轉向改善經濟和收復人心上。

2010年4月，曾破例連續三屆主政新疆、任新疆維吾爾自治區黨委書記、新疆生產建設兵團第一政委長達十五年七個月的王樂泉被調回北京。

從鐵腕治疆到寬嚴相濟

主政新疆時，號稱「新疆王」的王樂泉的「鐵腕治疆」備受爭議。不過，客觀來講，從上世紀九十年代到本世紀初，這的確是伊斯蘭極端主義、國際恐怖主義裹挾中國分裂主義勢力快速成長的時期，「9．11」事件的發生便是一個顯著的標誌。所以，在全球恐怖主義活躍的趨勢下，一直受其影響的中國也難以倖免。

2009年7月5日，因為廣東韶關維吾爾工人被毆這一突發事件，烏魯木齊爆發震驚世人的「7．5騷亂」。這一件事一方面證明了長期以來維漢矛盾甚至對立情緒的滋長已經到了火山噴發的階段，另一方面也揭露中國境內的民族矛盾已經與國際恐怖主義風潮產生了同頻共振和互相聯繫。

「7．5騷亂事件」震驚了中共高層，中央先後派遣多個工作組赴新疆調查事件背後的深層次原因，重新檢討在新疆的治理政策。翌年4月，以開明形象著稱的時任湖南省委書記張春賢奉調入疆，接替王樂泉。

2017年3月10日，中國國家主席習近平參加十二屆全國人大五次會議新疆代表團的審議。（資料圖片／新華社）

2010年5月17至19日，中共召開了為期三天的首次「中央新疆工作座談會」，確定了11項發展總任務，其中，「着力解決民生突出問題」被視為首要任務。時任中共最高領導人胡錦濤宣布要在2015年讓新疆人均地區生產總值達到全國平均水平，並為之確立援疆計劃。這意味着北京在深挖新疆局勢動盪、民族關係緊張的民生根本。當時，張春賢撰文稱，由於歷史欠賬、自然條件等多方面原因，新疆的發展同全國相比還是滯後的，部份群眾的生活還比較困難，貧困問題依然突出，社會穩定面臨許多新情況、新問題。

張春賢主政新疆期間採取「寬嚴相濟」策略，既立足於堅決進行分裂和反分裂鬥爭，又放手開放關閉一年的互聯網，開展「訪民情、惠民生、聚民心」活動，恢復新疆生產生活秩序，發展經濟和民生，被稱為「柔性治疆」。

到2016年8月，張春賢在主政新疆六年後卸任，儘管新疆暴恐事件並未根除，但新疆局面大有改觀。據官方統計，新疆地區生產總值2010年突破5,000億元人民幣， 2015年達到9,324.8億元人民幣，年均增長11.1%，人均生產總值從2,917美元增長到7,037美元。