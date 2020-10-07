創新及科技局預告年底推出《香港智慧城市藍圖2.0》，當中涵蓋5G建設和公共設施升級，但社會普遍不抱太大希望，因為回顧2017年的《香港智慧城市藍圖》，本身就有不少願景尚未實現。我們不禁要問，為什麼人家可以極速超車？為什麼我們持續落後？香港究竟需要怎樣的規劃和建設，才能縮窄與智慧城市的距離？

網絡層規劃緩慢 忽略基層

《香港智慧城市藍圖》提出要用「Wi-Fi.HK」聯通城市，奈何Wi-Fi只集中於商場和公共區域，無法覆蓋全港，而網絡光纜的鋪設更無法惠及基層市民。疫情期間，因劏房、舊樓及偏遠地區網絡鋪設不便，網速受限制，部份基層學生甚至要到便利店借Wi-Fi上網課。

黃錦輝指出，香港的智慧城市發展，需要「以人為本」。「發展一個城市，不止科技那層，還有管治那層，要考慮如何『共融』。我們要考慮老人家和弱勢群體，不可以有了這樣的科技，令他們生活不便。」黃錦輝說。

政府先後在2016年《施政報告》及去年發表的《智慧城市藍圖》提出「Wi-Fi連通城市」，承諾會在2019年底或之前逐步擴大「Wi-Fi.HK」覆蓋率，並將連線速度提高一倍，達到每名用戶每秒三至四兆比特。（政府宣傳片截圖）

公道點說，香港政府不是沒有意識到這個問題，到了2018年，政府終於撥了7.7億來鼓勵固網商擴展光纖網絡覆蓋至鄉村村口，預計2021年可以通網。

但同樣是建設智慧城市，新加坡的網絡搭建確實比香港做得更快、更全面。新加坡資訊通訊發展局早在2006年推出「下一代全國寬頻網絡計劃」。截至2013年1月，新加坡的高速寬頻網絡已經遍布全島，每個家庭、學校、企業和個人都具備每秒1G的上網速度，無線網絡則達到每秒1M的上網速度。

網絡技術日新月異，港府的規劃實在滯後於時代。2020年的香港，不但沒完成Wi-Fi同有線網絡覆蓋，連5G建設都慢人一步。

政府仍然待營辦商自行建設和測試5G基站，審批「龜速」。由於通信頻率原因，5G基站比4G的更密集，需更長的基礎設施鋪建時間，因此更應提前規劃和加速建設。深圳在2019年9月設定5G基站建設目標，到今年7月底完成4.5萬個基站目標。而香港通訊事務管理局辦公室由2019年3月開始開放5G基站申請，到今年5月才只有3,800個審批通過，要實現全港覆蓋實在是「遙遙無期」。

截至8月14日，深圳已建成46,480個5G基站。（資料圖片）

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對策：政府調控 拓展5G

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早在2018年接受《香港01》訪問時就提過，發展城市Wi-Fi固然重要，但Wi-Fi易受干擾、穩定性低，在室內作民用或商業用途較為合適，如果5G應用廣泛、接收良好而且價錢相宜，5G才是一座城市公眾地方的通訊支柱。

網絡科技一日千里，政策須因應時勢作出調整。政府執着於無法全面覆蓋的Wi-Fi，卻不考慮加大5G基站的公共投入，以5G技術替代公共網絡；將市場拱手讓於商界，乾等基礎建設緩慢發展，實在是過於死板。

香港已有四家流動網絡營辦商成功投得3.3吉赫頻帶內合共100兆赫頻譜，頻譜使用費總額為6.65億元。（路透社）

再者，在智慧城市的框架下，「網絡覆蓋」實質是一種公共服務，但當前政策上，政府並無承擔公共責任。「網絡層」關乎數據的傳輸，高速網絡的全面覆蓋至關重要。5G基站建設耗費巨大，若政府仍保持「不干預」的姿態，依賴自由市場去競爭和建設，營辦商只會將成本轉嫁給消費者，導致數據價格高企，基層市民又無奈成為5G網絡之外的「孤島」。

而假設高速網絡不能夠覆蓋全港，「平台層」就只可以收集有網絡連通的地區數據，在進行智能決策時亦無法針對斷網地區，網絡建設的差距最終將會加深各階層生活環境的差距。

政府年底推出《香港智慧城市藍圖2.0》時，必須注意兩點：一是須更加靈活，不妨參考最新科技發展趨勢，對陳舊的、過時的、效果差的政策進行更新和修改；二是須承擔調控責任，在與公共服務有關的建設上絕不可一味迷信自由市場，以免令階層更加分化。