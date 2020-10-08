五名預賽排名第一，包括一名打破中國紀錄和亞洲紀錄的運動員，竟然無法進入決賽。原因很奇幻：體能測試的成績和競技成績掛鈎，只有體測排名前八位的運動員才能進入決賽。9月26日的全國游泳冠軍賽上，就上演了這樣荒誕的一幕。

上述五名預賽成績出色的運動員，因為不符合中國體育總局下達的關於體能測試的最新規定，而被拒於決賽之外。其中，在女子1,500米自由泳預賽中，遼寧浩沙隊選手王簡嘉禾以15分45秒59的成績獲得第一名，一舉打破中國紀錄和亞洲紀錄，卻因體能測試分數不高而進不了決賽；中國泳壇名將傅園慧預賽成績第一，同樣因體能測試成績不佳無緣於女子100米仰泳決賽。

專項成績非常優秀的運動員，因為體能測試成績不理想就被淘汰，在體育歷史上可以說是絕無僅有。這在內地體育界及輿論場上引發了廣泛爭議。

王簡嘉禾在3項自由泳初賽都造出好成績，包括在1500米游出新亞洲紀錄，但因為體能測試成績較差，3項比賽都無緣決賽。（資料圖片／新華社）

體能測試新規「一刀切」

今年2月，中國國家體育總局發布通知，要求「進一步強化基礎體能訓練，惡補體能短板」，目的是為了備戰推遲到明年的東京奧運會。根據規定，參加上述賽事的所有運動員，在游泳項目正式開始之前都要參加為期兩天的體能測試，內容包括3,000米跑、30米衝刺跑、垂直縱跳，引體向上和軀幹核心力量。只有游泳預賽成績排名前16位、體能測試排名前8位的運動員才能進入決賽。

無獨有偶，這樣的情況還出現在此前進行的全國田徑錦標賽上。奧運會三級跳季軍董斌、田徑世錦賽女子跳遠冠軍龔璐穎、100米全國運動會季軍徐海洋等名將都沒能通過體能關。據統計，該比賽中由於體能分過低未能晉身決賽的選手有16人。

蘇炳添是中國的百米冠軍，但也很難達到體能測試中3,000米跑的好成績。（資料圖片／新華社）

以中國短跑名將蘇炳添為例，他3,000米的體能測試成績就不理想。對此，蘇炳添解釋：因為3,000米屬於慢速有氧運動，短跑運動員以力量和爆發力訓練為主，如果太多訓練長跑，會把快肌變成慢肌，影響爆發力。顯然，這樣不符合運動科學和規律的體能測試於運動員不僅無益，甚至可能有害。此前就有曾進入中國國家隊的兩名籃球運動員因為在做體測時腰部重傷和跟腱斷裂，而雙雙缺席整個賽季，甚至影響了職業生涯。