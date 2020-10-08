陳同佳案｜一個「窗口」，各自表述？——看政客的偽善

涉嫌於2018年在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港的陳同佳，去年被控「洗黑錢罪」入獄至同年十月出冊表明願意赴台自首後，台灣當局旋即質疑「有陰謀」，要求與特區政府建立「政府對政府」的司法互助協議，但港府基於「一中原則」未能配合；事件隨後不了了之，直到近日潘母公開呼籲陳同佳投案而對方透露將於月內赴台後，港台政府再就引渡安排引起「投案之爭」，甚至陷入「一個窗口，各自表述」的膠着。不難看出，特區政府為免踩中政治地雷，遲遲未有積極處理陳同佳的引渡工作，而台灣政府則是無風起浪，想藉政治操作所謂「主權」——遺憾是，一個避事，一個挑事，似乎沒有人把「司法公義」當作一回事。

港台從未建立官方交往

台灣陸委會及香港保安局近日就陳同佳赴台自首安排各執一詞。台方日前指刑事警察局已跟香港警務處已就案件建立一個「單一聯繫窗口」，但保安局卻隨即否認，並澄清指所謂「窗口」只是一個聯絡人的電話號碼，而非由兩地政府部門共同建立或認可的單位。

雙方你來我往的爭論，令香港市民霧裏看花，但熟悉港台兩地交往經驗的人士都明白，兩岸四地關係複雜，為免觸及主權「一個中國」的主權問題，港府與台灣當局之間從來沒有正式的官方交往，而是互有默契地依循檯面下的渠道解決——以司法協助為例，2016年荃灣石棺材有三名疑犯潛逃台灣，最後由台灣警方將其送往桃園機場，再由香港警員陪同他們乘坐飛機回港——可以說，從技術層面而言，只要雙方願意配合，引渡就根本不成問題，至於是次案件，台灣之所以堅持強調要以「單一聯繫窗口」處理案件，明顯想藉此將引渡安排上升至「政府對政府」的層面，令港府在協議中承認「中華民國」的存在，從而彰顯「台灣獨立的政治地位」；然而，特區政府基於「一中原則」，根本不可能配合有關做法。

陳同佳（左）涉殺女友一案，爾後也成為香港反修例運動的導火線。（資料圖片）

一個避事，一個挑事

2018年2月17日，陳同佳涉嫌於台灣台北市大同區紫園旅店殺害女友潘曉穎。命案於3月13日被揭發後，台灣士林地方檢察署三度向香港律政司提出司法互助請求；然而，由於港台之間從來沒有建立任何正式的官方交往，香港原有的《逃犯及刑事事宜相互法律協助法例》（俗稱《逃犯條例》）亦未有涵蓋台灣，因此，如果要從檯面上解決，只能修訂條例，但事件後來演變成「反修例風波」。鑑於這個「司法漏洞」，加上香港處理刑事案件奉行「屬地原則」，即香港只對在香港發生的犯罪行為擁有司法管轄權，而陳同佳所涉命案在台灣發生，香港司法機構當時只能控以其他在香港進行的洗黑錢等罪名，直到他於去年10月出獄。

當時正值「反修例風波」高潮，經本身是北京市政協委員的香港聖公會教省秘書長管浩鳴勸說，陳同佳出獄前去信特首林鄭月娥表明願意赴台自首——原本事件有望告一段落，但台灣當局突然一改以往積極推進引渡的作風，質疑涉及諸多陰謀，例如行政院長蘇貞昌認為投案「非常詭異」、民進黨團書記長李俊俋亦指不會落入「一中圈套」等等，一度拒絕讓陳同佳入境，堅持要與港方建立司法互助協議，惟港府實在無法也不能配合，案件因而不了了之。

直到近日，潘曉穎母親聲淚俱下呼籲陳同佳投案，而陳同佳則透過管浩鳴透露有意於月內啟程，再度引起港台兩地「大鬥法」——港府屬意接近2016年荃灣石棺案，由香港警方帶領陳同佳前往香港國際機場，再由台灣警方陪同對方赴台，但台方不願放過任何「正名」的機會，堅持應該建立「政府對政府」的互助協議；台灣監察院報告顯示，港府雖然四度發信予負責案件的檢察官，但台方認為這只是「偵查人員情資交往」，即非正式的交往；報告又指港府多次拒絕台方的取證與調查協助，而港府重申根據現行法例司法機構無權採取任何措施；台灣陸委會強調已與港方建立「單一聯繫窗口」，但港府認為那是台灣單方面的描述。

潘曉穎母親多次受訪，質問林鄭：「特首你初心去咗邊？點可以袖手旁觀？」。（資料圖片）

沒有人把司法公義當回事

平情而論，但法理根據而言，港府的確依法辦事，台灣則是自相矛盾——時而隔岸呼籲陳同佳投案，時而拒絕為其打開大門，箇中決定全是政治操作而沒有什麼司法邏輯。可以說，台方的無風起浪，明顯是「司馬昭之心」；然而，特區政府的不願作為，又談何讓公義彰顯——去年特首林鄭月娥聲稱為了還死者公道，肆意用粗暴且傲慢的態度修改《逃犯條例》的司法漏洞，令港府陷入有史以來最大型的管治危機後，便不再幫助死者家屬推進引渡安排；事至一年後的今日，林鄭月娥一反一年前的口吻，強調陳同佳目前在法律上是「自由之身」，所以港府沒有任何司法基礎跟進事件，更聲稱「睇唔到由我哋出面有咩好處」。

畢生致力解放黑奴的已故美國總統林肯曾說：「法律是顯露的道德，道德是隱藏的法律。」這說明法律與道德的相輔相成，但當道德被拋諸腦後，導致法律被政治操作凌駕，公義根本無法彰顯。正如，特區政府避事，台灣當局挑事，似乎沒有人把「司法公義」當作一回事——偽善政客口中那一句句空泛口號，恐怕早已成為正義女神一聲似有若無的嘆息。

還望兩地政府放下政治盤算，回歸自以2009年非官方的海協會和海基會所簽署之《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》為基礎的協作共識，實事求是地推進引渡以及後續的取證及探視等工作，讓陳同佳早日承擔法律後果，真正令死者家屬釋懷。

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