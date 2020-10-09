9月29日，孟晚舟離開溫哥華住所出席聽證會。上周一（9月28日），華為公司創始人任正非之女孟晚舟自5月以來首次回到溫哥華最高法院，出席為期三天的聽證會。孟晚舟的律師認為，美國在要求引渡她時誤導了加拿大當局，他們希望追加更多聽證，以便提出更多證據。加拿大政府律師則稱，孟晚舟方認為不可接受，聽證會不應延長。

此次聽證會中，卑詩省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）聽取雙方論述，判斷案件時間表是否應最晚延至明年。但霍姆斯在上周三（9月30日）未有對申請作出裁決，將孟晚舟發還軟禁，後者將於10月26日重返法庭作進一步聽證。法院預計在10月30日將有裁決。

孟晚舟的引渡聽證會近日在加拿大再次開庭，圖片中可見她戴上電子腳鐐。（資料圖片／視覺中國）

辯方：美立案文件誤導

美國的引渡案指控孟晚舟多次對滙豐銀行（HSBC）作出不實陳述，蓄意誤導這家銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務，實質上是對銀行進行欺詐。然而，根據孟晚舟律師上周提出的論點，2013年孟晚舟向滙豐銀行所作的陳述已讓銀行「充分注意到」華為及其子公司星通科技（Skycom Tech）均在伊朗開展業務；而銀行本來就知道，一旦他們處理來自該業務的美元，就會有被制裁的風險，因此並不構成欺詐。

早前有示威者在加拿大溫哥華卑詩省最高法院外舉起標語，上書「引渡孟晚舟，杯葛中國，杯葛華為」。（資料圖片／Getty Images）

檢方：這不是審判

檢方對這些論點作出反駁，堅稱孟晚舟事實上確實試圖在2013年的會議上誤導滙豐銀行。加拿大總檢察長在文件中表示，目前已有包括前華為員工、美國聯邦調查局（FBI）調查人員和滙豐銀行在內的證人，而他們都將指證孟晚舟謊稱華為沒有控制Skycom。檢方律師亦堅稱辯方的論點與引渡過程無關，而是與審判有關。他建議先引渡孟晚舟到美國，然後在美國法官面前提出這些論點。檢察官建議法官「不要讓這個訴訟程序變成審判」，並稱法官「應努力讓這些訴訟程序保持專注和高效，應在此時此刻停止（辯方的）動議」。檢方認為，鑑於以往的案例，法官應迅速處理引渡程序。