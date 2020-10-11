德國哲學家海德格（Martin Heidegger）在文章《築．居．思》描繪物理環境與生活實踐、經驗的重要關係，指出「築」的設計安排深遠影響「居」。這並非艱澀難懂的道理。放諸城市，要塑造、改善都市生活文化，城市規劃的角色至關重要。但觀乎現代城市規劃的發展，城市的實體佈局與市民生活之間的辯證關係卻非如想像般簡單，不少主觀的規劃宏願不但未能達致預期效果，甚至將都市生活和倫理徹底地砍掉重練，現代城市漸漸失去人性，甚至變成一個以功能為本、未能應付差異與多元的封閉系統。 撰文︰王俊傑

美國社會學家理查．桑內特（Richard Sennett）撰寫《棲居》（Building and Dwelling：Ethics for the City）一書，主張打造開放城市為解決問題的唯一出路。師承德國政治哲學家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt），桑內特糅合哲學、歷史、文學及城市研究、設計理論，就打造開放城市提供不少獨到觀點，不論就啟示城市未來，抑或是反省本港城市規劃的問題，均有不少值得參考之處。

美國社會學家理查．桑內特（Richard Sennett）著作《棲居》。（資料圖片）

城市應如何走向開放

城市要如實包容差異，讓多元社群和活動共存而不互相排斥，能彈性、具動態地回應多變的城市事件，桑內特認為城市必須變得開放，就此重新連結ville與cité至為關鍵。 他提出多個讓ville能變得開放、容許市民能更有權投入和參與塑造cité的城市設計與規劃的方式，值得當今城市參考之餘，放諸香港的脈絡來看亦頗具意思。

舉例說，桑內特建議城規者應致力將邊界打造成細胞膜般，時而開放讓外在事物、因素湧入，時而關閉的狀態，讓邊界容許不同變化及可能發生。觀乎香港，自去年反修例運動爆發，本港道路景觀出現相當有趣的情況，示威者拆去阻隔行人路與馬路之間的欄杆及障礙，行人橫過馬路時的「選擇」變得「多元」，不須再局限於指定的行人過路處，而可按路面情況開創個人往目的地的最短路線。其實，路邊欄杆的設計原意為保障行人的安全，但同時大大限制行人的行動方式。

去年反修例運動爆發，示威者拆去阻隔行人路與馬路之間的欄杆及障礙，使行人橫過馬路時的「選擇」變得「多元」。（資料圖片）

桑內特的建議，不禁教人想像政府能否適度移除欄杆的藩籬，讓馬路開放作可吸納變化的「膜」，在行人綠燈亮起時，市民能更自由地穿越馬路，紅燈亮起時則回復封閉的狀態，以保障行人安全與行車穩定，城市的「可行性」相信能大大提高，市民行走和探索城市的可能、趣味甚至意義亦能隨之增加。

至於規劃方式上，桑內特重點提倡由規劃師與社群共同參與的聯合規劃，讓不同社群真正有權參與塑造城市的工作。桑內特力數現代由上而下的規劃方式，技術官僚往往只單向諮詢民眾的問題，縱然市民力陳一己觀點，規劃人員仍是「意見接受、態度照舊」，甚至樂意於細節上作些微讓步，為的只是安撫民眾、減低其對立情緒，而非貼心地照顧其需要，這種偽善及門面的公眾參與，在香港可謂屢見不鮮。諸如橫洲、新界東北等規劃，當區非原居民村民不遷不拆的意願不但被全面忽略，他們更無份參與或決定未來區內規劃，城市規劃再一次將城鄉的cité推倒重來。

橫洲原居民村民不遷不拆的意願不但被全面忽略，城市規劃再一次將城鄉的cité推倒重來。（資料圖片／王潔恩攝）

規劃者不但應攜手與市民規劃城市，更應多費心力，為市民提供更詳細、整全的資訊，以便他們在決策上作出貢獻。隨着科技日新月異，大數據的興起讓智慧城市應運而生，但智慧城市若只由政府壟斷所收集到的大數據，單向地以各種科技「便利」市民的生活，市民依舊被排除於城市規劃之外，甚至促使民眾對便利生活、科技產生「會用就好、不求甚解」的反智態度，其實是民智、甚至城市倫理倒退的表現……