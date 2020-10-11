特首林鄭月娥本周三（10月14日）公布其任內第四份《施政報告》。猶記得她上任前為香港描畫了美好發展願景，擺出一種「大有為」政府的氣魄，社會各界亦都期望她能帶領香港邁步向前。然而，今日再度翻開她的《競選政綱》，卻不乏「走數」項目，香港並未在其帶領下走出困境，產業單一、房價高漲、貧富懸殊、階級固化等深層次矛盾未見改善，還變本加厲，社會更深陷政治對立，嚴重撕裂。歷年《施政報告》為何未能對症下藥？林鄭可曾盡力兌現其競選承諾？

去年9月，即林鄭發表任內第三份《施政報告》前數周，內地官媒新華社和中央政法委接連撰文討論香港的深層次矛盾，諸如土地房屋問題、高樓價高租金扼殺了產業發展空間；貧富懸殊、階級固化、產業空洞化、地產經濟獨大，一小撮既得利益者擁有不成比例的政治影響力，使眾多市民無法安居樂業、分享經濟成果，以致民怨愈積愈深。這些問題其實「人盡皆知」，但中央喉舌在香港社會經歷反修例運動之際，以及政府發表《施政報告》之前作如此宣示，儼然是在「勸誡」特區政府必須攻破這些難關，才能令社會穩定，絕不可「避事怕難」。

一年後的今日，反修例運動已見平息，新一份《施政報告》亦發表在即，但上述深層次矛盾依然如鯁在喉。自詡「好打得」的林鄭在2017年當選特首後稱，上任後首要工作是團結社會、修補行政立法關係、解開社會「鬱結」，強調施政會以香港市民的福祉為依歸。轉眼間，她的五年任期現在只剩下兩年，先不論「團結社會」幾乎成為「不可能的任務」，當年《競選政綱》多項重大承諾亦紛紛「走數」。

增加土地供應：不敢觸碰既得利益群體

林鄭在《競選政綱》中提到要重建置業階梯，為不同收入的市民重燃置業希望、改善居住環境。為此，她提到任內會大力開拓土地，為香港的長遠發展需要建立土地儲備。她亦深明土地問題複雜而敏感，在大刀闊斧改革的同時，更須凝聚社會共識，於是在上任後一年提出「土地大辯論」，着手解決香港的土地供應問題。但經歷了五個月的社會討論，在最終報告還未公布前，林鄭就「搶閘」宣布「明日大嶼」填海計劃，被人質疑最終還是在既得利益團體前敗陣下來。即使政府在2019年2月宣布接受負責「土地大辯論」的土地供應專責小組多項建議，並聲稱會加快覓地建屋，但往後的動作均屬小修小補，未見大刀闊斧增加土地供應。

林鄭在2018年的《施政報告》中分別提出於2019年開始研究新田及落馬洲發展區逾60公頃棕地、「土地共享計劃」和「搶閘出爐」的「明日大嶼」，但三者至今還在緩慢進行：新田及落馬洲發展樞紐的首階段發展研究仍在進行中，預計在明年1月完成；土地共享辦事處自今年5月至今只接獲約30宗查詢，以中小型地皮業主為多，未收到正式申請書；「明日大嶼」的前期研究撥款在今年預測《施政報告》的輿論中再成焦點，但反對聲音強大，能否成事，備受懷疑。

至於四大地產商手中囤積的約1,000公頃新界農地，雖然不斷有聲音呼籲政府動用《收回土地條例》收回發展，但議會內一直未有共識，政府不敢貿然推行。至去年反修例運動爆發導致社會大亂，建制派大黨民建聯「轉軚」支持政府動用《收回土地條例》，林鄭才將之列入《施政報告》中，並寫明未來收地將會「接踵而來」。但細看之下，其所援引會收回的700公頃土地數據包括上屇政府所提出的古洞北及粉嶺北新發展區、洪水橋/厦村和元朗南發展區合計逾652公頃的計劃面積；新提出的收回計劃只有三個位於九龍市區共7公頃的寮屋地，實際收回的私人土地面積存疑，偏偏林鄭還特別指出「遠多於過去五年收回的20公頃」，讓人哭笑不得，反映政府終歸未敢觸及地產商的利益。

在棕地方面，規劃署《新界棕地使用及作業現況研究》報告於2019年年底出爐，顯示全港有1,414公頃有作業營運的棕地，並指在未被規劃發展的700公頃棕地中，有450公頃具發展潛力；政府同年宣布會就位於屏山和藍地一帶佔地160公頃的棕地開展檢視工作，至今年3月公布結果，顯示當中只有36公頃適合興建公營房屋。上千公頃的棕地到最後只有寥寥幾十公頃用作建公營房屋，未免令公眾大失所望。本土研究社成員陳劍青認為，政府以範圍2公頃以上棕地群作考量，忽視面積較小棕地發展的可能性，欠缺整全的新界土地發展計劃，是政府未能盡用棕地的根本原因。

林鄭提到任內會大力開拓土地，為香港的長遠發展需要建立土地儲備。幾年下來，成果不如人意。（資料圖片）

推動多元經濟：欠規劃只懂砸錢發展

林鄭在《競選政綱》中就香港整體經濟發展以至不同產業的發展方向都着墨不少，又在引言中明確指出「香港傳統產業的優勢正在縮窄」。為此，她認為香港「必須力求創新，發展高增值及多元化的經濟」，並提出要從政策、土地、人才等多方面發展創新及科技和創意產業，為香港年輕人帶來優質就業，提供在傳統優勢產業以外的上流機會。

回顧過去三年的《施政報告》，林鄭一直嘗試從設計、電影兩方面「提拔」本港的創意產業。如2017年建議向「創意智優計劃」注資10億元，並向香港設計中心增撥資源以推行多項措施；2018年則提出向「電影發展基金」注資10億元，培育人才和提升港產片製作質量，拓展市場及觀眾群。

縱使政府在注資方面圓滿達標，但單靠一次性撥款，缺乏長遠規劃和投入，並不足以推動產業長遠發展。2018年《施政報告》提到資助香港設計中心於灣仔茂蘿街七號設立活動中心，向公眾推廣設計及設計思維，惟設計中心接連被批評經營不善、定位不清，吸引不到市民，租用場地門檻之高又令團體卻步，無法將文創思維融入社會發展和市民日常生活中。

政府當年建議為「電影發展基金」一次過注資10億元，在未來幾年支援各項推動電影業界發展的項目，日後再從人才培訓、提升港產片製作、拓展市場、拓展觀眾群4大範疇推動電影業發展。（資料圖片／潘安奇攝）

在生活水平高、寸金尺土的香港，資源分配不均的問題早已滲透整個文化藝術領域中，不只前線設計師，起步較慢的本地文創業也經常陷入經營困難。據政府統計處的數據，文化及創意產業在2018年的就業人數有217,280人，佔總就業人口的5.6％，然而，回看2008年的相關數字為5.4%，即十年來只有0.2個百分點的增幅。假如政府仍然以「砸錢」為主，未能在土地、需求、宣傳、物流等多方面進行規劃，以營造一個有利於產業發展的基礎生態，只會繼續令年輕人看不到前景，自然不願投身相關行業。

在創科方面，林鄭上任三年也沒少「砸錢」，例如在2018年的《施政報告》中提出向研究資助局「研究基金」注資200億元、推出30億元的「研究配對補助金計劃」，又提到政府分別向香港科學園和數碼港撥款70億元及2億元，以加強對進駐企業的支援。「砸錢」以外，林鄭亦提出「傑出學者計劃」以壯大本地科研和創科隊伍，並增加對大學技術轉移處的資助，以推動科研成果產業化。

然而，回顧林鄭的《競選政綱》，上面寫着政府要「充分發揮『促成者』及『推廣者』的角色，協助業界打破發展局限」，惟近年《施政報告》中的措施卻仍舊依賴注資來吸引人才，忽視了發展產業所需要的基礎生態，亦未發展出對應的工業體系將科研成果產業化，繼續這樣，只會重蹈大疆和MyCar兩個案例的覆轍，令本土科研成果離港而去。

近年《施政報告》中的措施卻仍舊依賴注資來吸引人才，忽視了發展產業所需要的基礎生態，亦未發展出對應的工業體系將科研成果產業化。（資料圖片）

解開社會鬱結：已成不可能的任務

在政治方面，林鄭勝選時提到的首要工作──團結社會、修補行政立法關係、解開社會「鬱結」，在經歷了反修例運動之後，現已經形同「不可能的任務」。與此同時，政府同樣承諾要致力令施政更貼近民意，引入管治新風格，其中一點是提高公眾參與、與民共議。

為此，林鄭在2017年的《施政報告》中主推「青年發展委員會」，並從議政、論政、參政三方面增加青年的政治參與度，吸納年輕群體的聲音；同時又推出「青年委員自薦計劃」，讓有志服務社會的18至35歲青年自薦加入，目標是令政府委員會的青年成員比例提升至15%。自2017年至今，政府先後推出三期「青年委員自薦計劃」，但在全港約500個諮詢及法定組織當中，每期只有10個委員會可供青年委員加入，且大部份並非青年所關注的議題，而是像電訊服務用戶及消費者諮詢委員會、華人廟宇委員會轄下文化及宣傳小組、華人永遠墳場管理委員會等，令人質疑政府並非有心聽取青年意見。再者，「自薦」同樣需要面試，且要求青年有一定專業知識背景，被質疑淪為「精英俱樂部」。

林鄭勝選時提到的首要工作──團結社會、修補行政立法關係、解開社會「鬱結」，在經歷了反修例運動之後，現已經形同「不可能的任務」。（資料圖片／余俊亮攝）

政府若想施政貼近民意，必須吸納不同階層青年的意見，才能拉近施政與社會的距離，真正做到「人心回歸」。像上述那種「精英主義」的心態，正是林鄭上任三年來最為人詬病之處，若這種施政心態不改，即使舉行百場社區對話，也無法解開社會鬱結。

上文刊載於第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《上任三年 承諾落空 林鄭不可一路走數》。如欲閱讀全文請 按此 試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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