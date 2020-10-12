深層次矛盾仍在，經濟發展停濟不前，眼下的香港，離林鄭競選時提出的願景愈來愈遠，到底，香港需要一份怎樣的《施政報告》來扭轉困局？香港政策研究所研究員馮智政接受《香港01》訪問時表示，政府當務之急要解決的，是「知識結構的改變」、「貧富之間的競爭力」和「中國因素的變化」這「三座大山」，「如果政府不從這三方面入手，再怎樣施政都是『皮毛』。」

調整知識結構與貧富差距

馮智政解釋，所謂知識結構的改變，是指知識本身和吸收知識的方法和途徑已出現改變，「以前我們學習知識的途徑會在學校；需要的是會考、AL的知識，即中英數加三科選修；現在的需求改變了，我們需要很多跨學科領域，以及素養、價值觀的培養。」他續稱，「學校教育是其中一個吸收知識的重要途徑，但不是唯一。政府直至今日仍以為學校教學是學生吸收知識的唯一途徑，當社會出現問題時，只懂得『打壓』學校。這樣一來，只會驅使學生去利用學校以外的工具─如社交媒體和網絡來吸收知識。」

他認為，這種知識結構的改變背後還有科技進步帶來的張力，擴大了貧富之間的競爭力差距，「以前貧富差距可以用社會資源補足，沒電腦可以送一台給你，可以用稅、物資等二次分配來解決。但在今時今日的香港社會，貧富間的知識和資訊接收方法及內容可以有很大差距，政府在這兩方面是沒有能力改善的。現在的貧富懸殊需要資訊和知識再分配。以前都可靠讀書作為晉升階梯，做社會精英，但在現時的社會環境下，窮人往往讀書都『唔叻』，這是我們（研究所）見到的大問題。」

馮智政認為，學生需要一個新的課程、新的方法來接收知識，因此政府必須推行教改，推動「素質教育」，並在推動義務教育的同時，「加快課程改革、老師的培養。現在香港的學校、課程都很單一，正正需要『多元辦學』、『多元課程』來照顧不同學習能力的學生。」

馮智政指出，「為什麼我們的經濟發展、產業發展如此遲緩？其中一點就是我們的人才配套未曾做足。」（攝）

他形容，在測試閱讀、數學和科學能力的國際學生能力評量計劃（PISA）中，「香港學生能力的下四分位數（lower quartile）比其他國家還要高，但上四分位數upper quartile 其實偏低。我們的教育平等化做得很好，但發掘精英的政策並不完善。」他指出，「多元辦學」、為學生梳理出多元升學和就業的途徑，才是「素質教育」的關鍵。「學科能力差異很大的學生，例如重文輕理的、選修強主科弱的，又或是在工程、應用學習表現很好的，往往找不到發展機會，政府需要為這些人提供一個升學途徑，包括本地以至國際化的出路」，才能發揮最大效益。

知識結構的改變牽涉了教育制度、青年政策和人才培養，其中還有學生的職業規劃、就業前景問題。「一個好的素質教育正正是『牽一髮而動全身』，若香港的教育質素做得好，是可以吸引人才來投資和定居的。」馮智政指出，「為什麼我們的經濟發展、產業發展如此遲緩？其中一點就是我們的人才配套未曾做足。」

他形容，現在香港教育問題是「捉錯用神」，「我們以為科技的進步會使貧富懸殊收窄，但實際上拉得更大了，原因是富人學習的機會和質素變得更好，窮人的機會相對較少，質素亦難以保證……現在是winner-take-all（贏者通吃）的時代，尤其是創新科技，跑第二你都會輸。市場很難容得下很多的第二、第三。假如香港的市場趨向這種情況，窮人將會愈來愈慘。」

馮智政認為，科技的進步會使貧富差距擴大。（資料圖片）

馮智政以創科為例，「創科是一個高度國際化的行業，並不是一個本土產業，香港好的創科公司都不是香港的公司，比如impossible meat，Sophia - Hanson Robotics，它們都在科技園裏。問題不在於他們裏面有多少外國人，而是我們能不能夠幫助我們的學生打入國際創科市場。香港政府需要將人才連接到世界不同地方的創科市場，這樣才能引出香港獨特的人才優勢，增加香港的競爭力；而有錢人知道這件事，但窮人不懂玩這個遊戲。」

擴大「一國兩制」發展優勢

「政府一直未曾解決教育問題，只在中國元素（國民教育）上作調整。」馮智政直言這反映政府的施政思維一直缺乏「用心」，只管「執行」，未能擴大香港在「一國兩制」下的發展優勢，自我設限，導致香港的國際競爭力一直下降。

「以往香港就算不做任何事，背靠祖國的優勢：人多、地大、機會多，都是『plus』因素，但現在國際形勢不穩，適逢中美博弈，這些『plus』優勢可能會變成風險，甚至虧損。」他提到民建聯仍然提出要「把握中國機遇」，「這句話已經存在二十多年了。我們研究所多年前舉辦講座，曾經邀請到一位愛國商人，他當時就指出，依靠內地賺錢的優勢已被他那一代人賺走了。現在已不能像以往一樣『銷售身份』了。」

面對內地的發展速度，香港如何找到自身的發展方向，才是經濟長遠發展的「重中之重」，「我們應該找準『兩制』下的優勢。縱然我們沒有外交權，但我們有《基本法》第七章處理對外事務的權力，而這正需要特區政府看準自身的優勢。現在國際形勢不明朗，正是『一國兩制』的機遇，特區政府應該積極與不同國家、地區、城市，推展經濟、人才等方面的合作。」他續稱，「當國內不同城市都在國際化時，香港若不發揮《基本法》第七章的對外事務優勢，只跟內地的那套國際化走，那香港的競爭力只會逐漸消亡。」

面對內地的發展速度，香港如何找到自身的發展方向，才是經濟長遠發展的「重中之重」（資料圖片）

「『一國兩制』好的地方，就是我們（政府）最有靈活性去解決這三個問題。」他形容香港政府現時的《施政報告》，是「答卷做完多項選擇題就離場」，卻忽略了其他重要的「考題」，令香港的經濟、民生、政治皆陷入停滯。政府要解決上述問題，必須大刀闊斧進行改革。他引用國家主席習近平的名言，「為官避事平生恥」，寄語政府拿出一份正視核心問題的《施政報告》。