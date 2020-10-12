經過特朗普與拜登首次辯論的大亂之後，上周三（10月7日）舉行的美國副總統選舉辯論顯得特別「秩序井然」。主持人佩奇（Susan Page）在辯論之前特意提示副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）「美國人值得有一個文明的討論」。但由於彭賀隨後對壘出乎意料的「和平」，比起兩人辯論本身，人們對辯論期間在彭斯白髮上異常地逗留良久的蒼蠅更感興趣。佩奇的「苦心」也許是過慮了。

由於特朗普本人與周邊幕僚紛紛感染新冠肺炎，在賀錦麗團隊的堅持下，辯論舉辦方在兩位候選人座位之間架起了有機玻璃膠板，以阻礙飛沫。辯論全長90分鐘，分成九個各長10分鐘的環節，每個環節由主持人先行發問，兩位候選人各自有兩分鐘回應，隨後再進入相關議題的討論。

彭斯頭上蒼蠅「搶風頭」

相較於特拜辯論的疊聲與人身攻擊指罵，彭賀兩人雖有少量互相打斷發言及堅持超時發言的情況，大體上卻是彬彬有禮地「你一言、我一語」。身為前保守派清談節目主持的彭斯幾乎全場扮演紳士角色，談吐溫文不過火；在參議院以尖銳質問著稱的加州前總檢察長賀錦麗也一直保持耐性，即使被彭斯數度打斷發言，也只平靜重複「我在說話」（I'm speaking），且沒有對彭斯進行嚴厲質詢。

彭賀兩人對於主持人佩奇的提問，若非不正面回應、顧左右而言他，就是按各自需要地擺明離題，而佩奇雖然主動提出了不少正中雙方弱點的問題，卻沒有積極追問，除了控制時間之外，幾乎任由兩人自由發揮。對於所有爭議問題，彭賀都沒有提出超越人們所知的回應，因此辯論也就沒有引起太多討論。這其實也是副總統辯論為免「喧賓奪主」的應有之份，屬於正常的政治配角表現。

圖為辯論會結束後，彭斯與夫人（圖中右方男女），與賀錦麗及丈夫（圖中左方男女）向觀眾致意。（資料圖片／美聯社）

不過，在兩人積極迴避的問題之中，我們確也可以看到這次大選及一些兩黨政治形勢的現狀。兩人對於接班、中國問題及墮胎議題均避答或答非所問。在被問及有否跟年事已高的總統候選人達成可能接班的協議時，彭斯改談疫苗，指摘賀錦麗（出於不信任特朗普）渲染對疫苗的不信任，更重提2009年的豬流感，批評時任副總統拜登的「抗疫」往績。賀錦麗則大談自己的出身和種族背景，表達自己獲拜登邀任副手是多麼榮幸。其他彭斯與賀錦麗皆迴避的問題詳情，可參閱《香港01》周報全文。