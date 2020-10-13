美國總統特朗普10月2日因確診新冠肺炎入院，上演「十月驚嚇」。到上周六（10月10日），白宮醫生康利（Sean Conley）終宣布特朗普「超過24小時沒有發燒，所有症狀皆已好轉」、「符合美國疾病控制和預防中心（CDC）的安全終止隔離標準」、再不構成傳播風險，而特朗普自己同日也在白宮重啟公開競選活動。由公布確診、住院、出院到重新活動，全程不足十日，特朗普的「新冠經歷」可謂「與眾不同」。

從10月2日晚入院到10月5日下午出院，特朗普試圖通過如此短暫的住院時間強調自己的硬漢形象，其後更現身說法，稱新冠病毒與流感無異，向選民疾呼「不要讓疫情主宰你，不要害怕，你會打敗病毒」，以反駁外界對於他低估疫情、過早重啟經濟的指摘。

可是，特朗普的意外染疫已對選情造成重大影響。民調顯示，他與民主黨總統候選人拜登之間的差距進一步拉大，四分之三選民更贊成拜登謹慎的防疫方式，佛羅里達州等關鍵搖擺州的長者也傾向相信拜登才能夠更好地保護他們。

10月5日，特朗普出院回白宮後公開脫下口罩。（路透社）

隱瞞病情程度 硬漢牌打折扣

雖然特朗普如今似乎已擊退病毒，但其康復過程並不如他所描繪的如此簡單。年屆74歲且體重超標的他實屬於高危人群，其病情一度撲朔迷離。

特朗普在10月2日晚入院時，白宮發言人稱此舉只是「出於謹慎」。康利在翌日也只是不斷傳遞樂觀信號，稱特朗普「咳嗽、鼻塞和疲憊」的症狀正在好轉，卻對曾否吸氧一事左閃右避，最後給出了「總統在10月1日未吸氧，10月2日送院後未吸氧，現在也未吸氧」的迂迴答案。至於特朗普的肺部是否被病毒入侵，康利也含糊其辭，只指「在胸部X光片中發現了預料的結果」，令外界大感混亂。最後，康利終於在10月4日揭秘，指特朗普入院前曾發高燒，兩次血氧降至94%以下（正常值為95%及以上），需要吸氧。這體現出當日白宮「出於謹慎」一詞之謬。

10月10日，特朗普在白宮重啟競選活動，數百名民眾到場支持，在病毒傳播風險的憂慮之外再惹公器私用爭議。（美聯社）

特朗普也不如他自己描述的那麼勇敢，有消息透露，他入院前曾擔憂地問身邊人：「我會不會如同切拉（Stanley Chera）一樣死去？」紐約房地產開發商切拉是特朗普老友，3月因患上新冠肺炎陷入昏迷，次月病逝，可見特朗普早已領教過新冠病毒的致命性，也在自身染疫時惴惴不安。這些細節，都給特朗普希望塑造的硬漢形象打了不少折扣。

特朗普的一系列行為也令新冠肺炎倖存者和失去親朋好友的美國人民感到憤怒。威斯康星州的護老院員工霍姆斯（Ken Holmes）在聽到特朗普染疫的消息後，一度認為是總統改變此前輕率態度的時機，「他現在仍有機會糾正錯誤」。但特朗普卻變本加厲地淡化疫情，讓逾760萬美國患者、逾21萬病歿者的親朋好友「失望」。對此，紐約市民Marc Papai憤怒地表示，無法聽取總統「不要讓疫情主宰你的生活」的建議，因為他的母親、姑媽和祖母均染疫去世……