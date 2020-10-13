上周一（10月5日），與中國和哈薩克接壤、擁有650萬人口的中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）首都比什凱克（Bishkek）爆發了抗議活動。反對派政客拒絕接受前一天的議會選舉結果，指摘親政府的政黨收買選票。

當天，反對派政客在廣場上向群眾發表演講，但隨着夜幕臨近，示威者的行動趨向激烈，更在上周二（10月6日）凌晨突破防暴警察封鎖，衝進政府大樓，摧毀了與選舉獲勝黨派有聯繫的現任總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）的畫像。事件其後愈演愈烈，目前仍看不到解決辦法。

在吉爾吉斯經營着一個軍事空軍基地、且為該國長期盟友的俄羅斯已對抗議活動表達了擔憂。局勢在上周四（10月8日）似乎更有升級迹象：當俄羅斯指其在後蘇聯安全聯盟的協議下，有義務防止局勢陷入危機，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「（吉爾吉斯的）局勢看起來是一團糟，一片混亂。」

10月5日，吉爾吉斯首都比什凱克，示威者佔據國會大樓。（路透社）

不過，除了兩國安全機構之間的通話外，俄羅斯沒有採取任何具體行動。俄國塔斯社上周四也表示，莫斯科認為沒有理由干涉吉爾吉斯的政治局勢，也未收到軍事援助的請求。繼烏克蘭衝突不斷、白羅斯大規模抗議活動、亞美尼亞和阿塞拜疆戰火重燃之後，吉爾吉斯的政治危機對於俄羅斯來說，是又一個外交政策挑戰。分析家們迅速將其局勢與烏克蘭或白羅斯的局勢進行比較。然而，到目前為止，吉爾吉斯的亂局主要是內部危機。美國和中國都發表聲明表示關注，但均沒有採取進一步行動。

反對派內部分裂未止

自上周一示威爆發以來，敵對的各個反對派不斷爭奪權力，吉爾吉斯則陷入半無政府狀態：首都的執法部門恍似消失了一般，當地企業遭到搶劫，國際銀行轉賬被凍結三天，一些電視頻道甚至因反對派威脅而中斷播放。為此，比什凱克數千名志願者自發組織起來，以確保首都的安全，防止混亂。

10月6日，示威者控制吉爾吉斯國會大樓，玻璃窗戶被打破，文件散落一地。（路透社）

總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）已因事件而辭職，議會選舉結果宣布無效，但總統熱恩別科夫拒絕下台。據報道，至少有三個團體在爭奪權力：由既有的成熟反對黨組成的「協調委員會」、由反對傳統精英卻不太知名的反對黨組成的「人民協調委員會」，以及阿塔朱特（Ata Zhurt）政黨。後者試圖迅速採取行動，讓議會在上周二晚投票選舉他們的候選人為總理，但被反對者阻止。

反對派內部分裂之下，此前被示威者釋放的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atanbayev）上周六（10月10日）再被逮捕。國會同日選出了被指為熱恩別科夫盟友的反對派人物扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）為總理。同時，熱恩別科夫已解僱了支持反對派的國安高層……