繼「香港浪漫篇」後，《信用欺詐師JP：公主篇》再下一「城」，外景主場移師新加坡，配上大馬無敵海景，單看畫面已經美不勝收，而且演員卡士更勝去年，除了劇集原班人馬及上回電影版新角色，今次還加入了關水渚和徐若瑄等明星。另外，值得一提的是，本片還是最近先後逝世的三浦春馬和竹內結子的遺作。這齣輕鬆搞笑且燒腦的作品，賣點可謂不少。

本片是最近先後逝世的三浦春馬和竹內結子（右）的遺作。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

單就劇情而言，《信用欺詐師》系列的「扭橋」從不令人失望，不到結局揭曉都不易估到劇情終極走向，本片亦不例外—這有別於本格派推理，編導不會提供謎面讓大家推敲，故這種「燒腦」並不要求觀眾腦洞大開，只消一直順着劇情觀賞便成。畢竟，輕鬆搞笑才是電影主軸，系列最吸引人之處，正是長澤正美、東出昌大、小日向文世這個「欺詐三人組」，如何使出渾身解數，騙倒「水魚」，像「精裝追女仔」般胡鬧而富創意地完成任務。不過，前者最後往往昇華為「義賊」，非似後者旨在嘲諷一眾「溝不到女的可憐蟲」。

電影主軸最吸引人之處，正是長澤正美、東出昌大、小日向文世這「欺詐三人組」，如何使出渾身解數，騙倒「水魚」。（《信用欺詐師JP：公主篇》劇照）

電影版始終不同劇集版，不然怎樣值回票價，吸引觀眾付鈔入場？所以，本片演員陣容近乎「晒冷」，差不多囊括了系列過往要角，小手伸也、竹內結子、前田敦子、織田梨沙固然有份參戰，另外還找來黛薇夫人、GACKT等客串。可惜，人物太多卻難免分薄了各自戲份，不少角色的描寫塑造便明顯不夠。譬如胡家三姐弟與達子及Michelle的爭產轇轕理應更緊張才是；其中，徐若瑄所演大姐無疑佔戲較多，但最後逆轉所涉的愛情線卻着墨甚少。另外，長男到底如何鍾情昆蟲、次男的性取向又如何遭人歧視，同樣是不到最後不作補筆，以致三姐弟與Michelle的冰釋前嫌段落，就帶點落雨收柴、馬虎了事之感。對比來說，劇情有關欺詐部份的扭橋伏筆，例如台灣玩具商為何亂入，以及達子怎樣完成部署反勝赤星榮介等，由鋪排到回應的完成度則嚴謹得多，明顯見到編導的用心。相關「重橋不重情」的失衡，無疑是電影一個敗筆。

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此外，上集所涉的香港特色，誠為港人的一大看點；今次電影轉戰星馬，理應同樣好好呈現當地風情……