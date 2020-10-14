一款藝術家KAWS 2002年創作的紅色版本「Untitled （Astro Boy）」公仔在蘇富比「NIGOLDENEYE®」拍賣會上的成交價高達312.5萬港元；去年，同一位藝術家的《THE KAWS ALBUM》在蘇富比拍賣更創下1.15億港元紀錄。 一款2007年發行的奈良美智潮流公仔「失眠夜」，限量300隻，當年售價約為8,000港元，十年後在羅芙奧拍賣會（Ravenel）上成交價達到約60萬港元；其畫作《背後藏刀》於去年蘇富比更拍出1.95億港元，令他榮登日本最高價藝術家。 以往古董字畫及大師作品主導的拍賣會，近年添上許多繽紛色彩，潮流公仔、卡通畫作、街頭塗鴉紛紛晉身國際拍賣殿堂，流行藝術家（pop art artist）如KAWS、奈良美智、草間彌生、村上隆、班克斯（Banksy）、巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）……愈來愈受到追捧；而且收藏家亦趨年輕化，潮流達人如周杰倫、余文樂、陳冠希、蔡依林、周冬雨、NIGO都迷上這些流行玩意，加上粉絲效應，掀起一股洶湧澎湃的收藏和拍賣流行精品乃至流行藝術熱潮。

KAWS 2002年創作的紅色版本「Untitled （Astro Boy）」公仔成交價高達312.5萬港元。（蘇富比圖片）

整個當代流行藝術風潮其實誕生於亞洲，日本的可愛動漫碰上香港的手版公仔，加上美國的塗鴉文化、英國的反權威主義，混搭出這波令全球年輕收藏家無比瘋狂的流行藝術風。

這股藝術新潮始於上世紀九十年代，1992年Banksy於英倫組織塗鴉團隊DryBreadZ Crew，1996年KAWS開始在紐約街頭惡搞各大品牌海報，並打響知名度，其後成立品牌Original Fake製作限量藝術玩具及印刷版畫；2002年，法國奢侈品牌Louis Vuitton找來村上隆等作聯乘合作，然後再找草間彌生跨界合作，成為創意與商業兼得的典範；2005年街頭潮牌Supreme先後跟A Bathing Ape、KAWS的Original Fake、LV等名牌合作，這些一次又一次的話題之作成功將潮流與藝術連結起來。

一款2007年發行的奈良美智潮流公仔「失眠夜」，限量300隻，當年售價約為8,000港元，十年後在羅芙奧拍賣會（Ravenel）上成交價達到約60萬港元。（羅芙奧圖片）

荷里活明星助推身價

近年，荷里活明星中出現不少塗鴉迷與公仔迷，里奧納度．狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）坦言自己就像個長不大的孩子，擁有超過150個《星球大戰》（Star Wars）人偶、逾200個超級英雄公仔，以及約200個機械人及太空玩具；邁克．泰臣（Mike Tyson）這個拳擊大男人，竟然也熱愛漫畫玩偶，專門收藏《變種特工》（X-Men）的玩具公仔；硬漢影星尼古拉斯．基治（Nicolas Cage）一直都愛收藏古董超級英雄漫畫，幾年前被賊人偷走心愛漫畫的新聞就十分轟動。美人米拉．庫妮絲（Mila Kunis）最愛科幻世界，特別鍾情於電影《星空奇遇記》（Star Trek）和遊戲《魔獸世界》（World of Warcraft）相關的玩具。

昔日被認為難登大雅之堂的街頭藝術或公仔潮味十足，充滿視覺衝擊力，符合時下年輕人的喜好，如奈良美智的大眼娃娃、村上隆的彩虹小花、草間彌生的波點南瓜，正是這個時代的文化縮影，對年輕人有着療癒作用，又同時令人熱血沸騰，才令人不惜一擲千金，從藏身玩具商店到大型畫廊、然後走上拍賣行與博物館之路，價格亦由原來的幾千元，暴升至數百萬元，甚至突破億元的瘋狂數字。

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奈良美智憑藉小孩可愛肖像在當代藝術中脫穎而出，畫中小孩乍看天真無邪，細看便會發現她們黑暗的一面：拿着刀子、十字架、火把，或是露出吸血鬼的尖牙和叼着香煙。

奈良美智在接受英國《金融時報》專訪時曾說：「在柏林留學時，我是個語言不通的外國人，我感到被孤立，就像在青森長大時一樣，該處遠離日本其他地方，令我反思自己的身份，讓我重新發掘自我。」

KAWS 《THE KAWS ALBUM》以畫家最高價的1.15億港元拍出。（蘇富比圖片）

奈良美智的兩間童夢小屋去年在港拍賣，《然而並非一切（綠屋）》以4,012萬港元拍出，《然而並非一切（橘屋）》則以3,245萬港元成交。台灣名嘴蔡康永在其著作《藝術裏的金錢遊戲》提及：「我買奈良美智的『失眠娃娃』，我想說這個絕對不可以用公仔來看待，得用版畫的態度看待。奈良美智的畫又甜蜜、又有點叛逆⋯⋯」2007年他購入「失眠娃娃」時只花約8,000港元，今天已升值至約60萬港元，他打趣說限量300件，那就是「集體失眠」。

2019年，日本潮流達人NIGO將委託畫家繪畫的《THE KAWS ALBUM》拿出來拍賣，結果以畫家最高價的1.15億港元拍出，將流行藝術效應推到巔峰。他在接受蘇富比拍賣行訪問時就如此形容收藏流行藝術：「不管是一美元的公仔，還是安迪．華荷的畫作，只要我喜歡，它們對我來說就同樣重要。」