四十多年前的上世紀七十年代末，國家推行了兩個至今仍然是最為重要的國策：改革開放與「一國兩制」。這二者並不是兩個單獨無關的國策，而是一個硬幣的兩個面、相輔相成、手牽着手的關係。

沒有改革開放，就不會有「一國兩制」的成功；改革開放為香港和澳門提供了內地廣闊的發展空間，擴大了兩地的經濟規模和影響力。沒有「一國兩制」，也不會有改革開放的成功；內地借助香港和澳門的資金和視窗作用，啟動起經濟、社會、文化等方面的發展。今天全國的發展成果，如果沒有內地的內部改革和對包括香港和澳門的對外開放，或者是因為「一國兩制」保留了兩個特區獨特制度而維持的特殊資源，都是不可想像的。

改革開放為香港提供了內地廣闊的發展空間，擴大香港的經濟規模和影響力。（資料圖片）

港商對內地的積極投資，使之成為了全國第一家來料加工廠、全國第一家合資企業、開設內地第一家五星級賓館等等。港澳企業在廣東省僱用了數以百萬計的員工；至2018年中，內地累計批准港資專案超過四百四十萬個，實際使用港資超過七萬億元人民幣，港資佔內地累計吸收境外投資總額超過一半。另外，在香港上市的內地企業超過一千家，佔港股總市值超過百分之六十；香港也是全球最大的離岸人民幣中心，全球七成離岸人民幣結算在港完成。

其中，深圳和香港這雙城故事便是最佳寫照。深圳可以說是改革開放的成功標誌，而香港則是「一國兩制」的重要實踐。兩座城市相互依存；香港成就了深圳，深圳也成就了香港。至今，深圳市投資額在六千七百萬人民幣（約一千萬美元）以上的專案和年出口六千七百萬人民幣（約一千萬美元）以上的企業中，就有一半以上是涉及港商投資或參與項目。

深圳可以說是改革開放的成功標誌。（視覺中國）

再認識運動

改革開放和「一國兩制」的背後，源自於鄧小平在上世紀七十年代末所發起對社會主義本質的一場「再認識運動亅。

在上個世紀很長的一段時間，社會主義和資本主義互相競爭，雙方對社會的解讀存在着不同的標準。例如資本主義強調個人自由優先於社會，所以社會正義就是多數人的決定，因而強調程式正義的重要性。而社會主義則重視平等，重點研讀社會與個人的關係，因而強調個體權利的同時，也強調義務的重要性。

隨着鄧小平重新出來主持中央工作，主義的競爭關係得到了一個新的處理。對社會主義本質的再認識，使兩種主義的競爭焦點被改變了。強調兩種主義在社會生活的事實層面上，其實沒有必然的對抗性。主義被重新定義為工具，即兩種主義只不過是如何發展經濟的兩套工具選擇而已。因為兩種主義下的社會結構的差異，只是通過生產力來界定。

由此可見，改革開放和「一國兩制」，就是針對社會主義和和資本主義而提出的兩套發展對策。因而有了在改革開放下，「我們發揮社會主義固有的特點，也採用資本主義的一些方法，目的就是要加速發展生產力」（《鄧小平文選》第三卷，第149頁）。而「一國兩制」作為一種政治主張，把上世紀八十年代之前的那種不可逾越的資本主義和社會主義對抗的內涵，降格為工作層面，同時提出一個更高層次的統一概念：民族復興和國家發展，為兩制的並存提供了政治理念基礎。

兩套工具更應該是相輔相成、取長補短，互相學習。目的並不是要達到某一種主義，而是國家的整體發展。

改革開放和「一國兩制」的背後，源自於鄧小平在上世紀七十年代末所發起對社會主義本質的一場「再認識運動亅。（資料圖片／余俊亮攝）

粵港澳大灣區

粵港澳大灣區在國家新階段改革開放中，扮演着重要的先鋒和實驗角色。跟全世界所有灣區或城市群的融合不同，粵港澳大灣區面對著所謂「一國兩制三區」的核心挑戰。

粵港澳大灣區包含香港，澳門和廣東九市。三個區域運行着三套不同的區域制度，包括貨幣、關稅區、經濟和社會標準等等。要使粵港澳大灣區發展成功，便需要在三區的制度上，構建出一套融合共有的制度。現在的方向，是擇優原則，即對於同一主題的三套標準，選擇以三者中的最高標準，作為大灣區的共同標準。

此舉的目的，在於通過提高標準來釋放更強的制度紅利，從而推進下一階段的改革開放。或者可以說，粵港澳大灣區下的新一階段改革開放，就是要通過「一國兩制」的制度深度融合來推進；特別是在社會和市民生活相關的領域，以及專業服務標準等方面。

四十多年前，國家推出改革開放和「一國兩制」來進行發展。在這段時間，資金、人才和管理經驗等方面的融合，為國家的發展作出了重大貢獻。今天，兩個國策仍然是手牽着手，只是進入了更深度的融合階段，來一起為國家發展進入深水區扮演更重要的角色。

李浩然 香港特區政府基本法推廣督導委員會委員

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