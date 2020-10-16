要打造智慧城市，背後需要使用巨量物聯網（IoT）數據和人工智能（AI）技術，收集人流、物流和交通的大數據，做好城市管理。不少科技企業看好這方面的前景，紛紛提出與智慧城市相關的方案。當中，微軟（Microsoft）就提供智慧城市應用服務或解決方案，協助全球各大城市建立智能基建和交通。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊表示，智能交通是應對交通擠塞的最佳方法，城市可透過安全的雲端技術整合從IoT裝置收集的數據，並借助AI分析獲得有用的見解，再向交通工具營運商、駕駛者和乘客提供建議。

根據聯合國的研究，目前全球超過55% 人口生活在城市地區，預計這比例於2050年將躍升到68%。隨着城市人口持續增長，城市交通擠塞的情況將會愈趨嚴峻。陳珊珊認為，智能交通除了可以協助管理車費、優化行程路線、規劃交通路線外，更可以透過監察道路流量，調整道路收費，鼓勵駕駛者提早或延遲出發，又或使用其他路線，以改善交通擠塞；AIoT（人工智能物聯網）亦可讓駕駛者實時了解空置泊車位的位置，並透過應用程式預留泊車位。

分析天氣及路面數據 便利出行

微軟已與不同地區的公營及私營機構合作，利用AI及雲端技術改善道路安全及提升運輸效益，例如新西蘭奧克蘭交通局（Auckland Transport）數年前與微軟合作，透過雲端技術建立網上服務及應用程式，協助居民利用實時資訊找出最快及最不擠塞的交通路線，奧克蘭交通局的數碼策略包括收集、分析天氣及實時路面數據，使市民可更容易在城市穿梭，政府亦可有效管理基礎架構。該計劃使更多市民選擇乘搭鐵路，助司機更容易找到車位，等候巴士、地鐵及船的時間大幅減少。

新西蘭奧克蘭交通局與與微軟合作，協助當地居民利用實時資訊找出最快及最不擠塞的交通路線。（微軟網頁截圖）

另一例子是泰國的AI道路安全「AI for Road Safety」項目，項目透過應用AI技術進行實時影像和大數據分析，能夠追蹤司機打瞌睡的行為，並監測他們的駕駛狀態，有效降低道路安全風險；項目同時借助雲端數據分析工具，大大提升交通管理系統的效益。

監測司機狀態 降道路安全風險

在香港，微軟早前分別與威信停車場及智能交通方案供應商Let's Park合作，運用大數據及雲端為本港司機提供智能泊車體驗。陳珊珊說：「威信停車場雲端泊車方案建基於企業級雲端Microsoft Azure，可以提供安全網上預約車位服務及應付未知的交通需求，並為司機們確保高效服務及充足停車位；而Let's Park則可讓車主了解各區停車場、商業或私人物業車位的最新車位狀況。車位業主可自行選擇出租時間，以靈活的價格出租車位，這種共享經濟模式可提升本港閒置車位使用率。」

「Let’s Park」手機應用程式由Microsoft Azure提供支援，旨在為香港車主及業主發掘閒置的泊車資源，透過共享經濟模式提升本港閒置車位使用率。（微軟提供圖片）

羅馬非一日建成，建設智慧城市也應循序漸進。陳珊珊認為，智慧城市涉及多方面的項目，亦沒有萬能的解決方案，但可以肯定的是，未來的城市將以人為本。她續道，成功的智慧城市項目須符合五個準則，包括分析城市的IoT架構、AI技術的應用程度、網絡覆蓋率等條件，按民生需求建立智慧城市的定位；從交通、醫療服務等日常生活息息相關的問題出發，積極透過公私營機構合作尋求解決方案；驗證方案後持續改進，並分享成功經驗；透過AI技術，發掘數據的全新價值；遵循AI倫理、重視社會福祉。

新冠肺炎疫情肆虐全球，陳珊珊稱疫情令全球各地政府、各行各業都意識到科技是協助他們應對挑戰的關鍵，紛紛加快數碼轉型的步伐。（受訪者提供圖片）

共享數據須合法規 保障私隱安全

微軟相信開放、共享數據及協作可為社會大眾帶來益處，公司將會分析數據，並協助進行決策、提高效率。以智能交通為例，通過收集及整合IoT和位置數據並以AI分析，能有效預測道路擠塞情況，又可了解不同道路的使用狀況及頻率，於合適位置設置電動車充電站，方便駕駛者。

陳珊珊續道，在發展AI及智慧城市的數碼服務時，必須基於五個信任要素—私隱、安全、可靠、道德和合規性，以維繫市民的信任。「開放、共享數據無疑能促進智慧城市發展，但絕對需要合法合規，保障個人私隱和安全。」

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《 提升運輸效益 IoT及AI技術大派用場》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

235期《香港01》周報精選內容：

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