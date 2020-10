八月,美國參議員賀錦麗(Kamala Harris)宣布接受黨內提名,成為民主黨副總統候選人,消息成國際要聞。同日,另一報道稱白宮前首席策略師班農(Steve Bannon)涉欺詐被捕。班農作為美國右翼新聞網Breitbart News主事人,特朗普上任之初獲委要職,後與幕僚鬧翻遭解僱。眾道是班農獲特朗普提攜進入華府,但政界一直認為,是班農一手將特朗普送入白宮。

書中揭露,美國大選乃至其他政治活動,皆可被數據操控。(美聯社)

美國總統選戰,從來是燒錢的事情,特朗普在2016年選舉中,僅在社交媒體宣傳上已花費近億美元。2015年初,聲望平平的共和黨參議員克魯茲 (Ted Cruz)宣布競逐黨內提名,聘用英國的「劍橋分析」公司(Cambridge Analytica)專責宣傳,首重網絡戰線。克魯茲藉此扭轉劣勢,知名度日隆,但最終不敵特朗普在初選尾段退選,劍橋旋即轉投特朗普陣營,扶之成功壓倒對手希拉里當選總統。劍橋分析是「策略傳播實驗室」(Strategic Communications Laboratories,簡稱SCL)的子公司。SCL專營選舉顧問服務,為世界各地客戶打選戰。劍橋有三名董事,其中一位就是班農,這些都在《操弄:劍橋分析事件大揭祕》(Targeted: The Cambridge Analytica Whistleblower's Inside Story of How Big Data, Trump, and Facebook Broke Democracy and How It Can Happen Again)一書中有所交代。

Facebook因為向劍橋分析洩漏用戶資料,成為眾矢之的。(視覺中國)

《操弄》由布特妮.凱瑟(Brittany Kaiser)所著,她曾任劍橋分析的業務開發總監。凱瑟加入劍橋前是死心塌地的民主黨支持者,她將任職劍橋三年多的經歷寫成書,本書的原著《Targeted》出版於2019年,揭開劍橋「操弄」的內幕。

資訊操作影響英國脫歐

共和黨為支援黨內總統候選人,成立「超級政治行動委員會」(Super Political Action Committee),本為扶助克魯茲,轉投特朗普後易名為「美國第一」(Make America Number One)。它成立就是為了打擊希拉里選情,製作一系列污衊性短片,只向中間選民發送,斷章取義中傷希拉里。監控人員會監察目標有否完整看完、重看、分享短片,甚至記錄觀者在時間軸上哪一點停看。團隊大量購買Google關鍵字服務,一旦在搜尋器上輸入「希拉里」,結果盡是有關民主黨的負面新聞。劍橋和美國第一分工合作,前者負責動員投票,後者負責抹黑,以壓制對手票源。

英國脫歐:英國政府仍在與歐盟商討貿易協議,希望趕及在2020年底達成共識,圖為首相約翰遜2020年4月在首相府外見記者講述新冠疫情。(AP)

政治裏有千絲萬縷的利益瓜葛,現今選舉已成「產業」,才會有 SCL這種專幫人搞選舉的公司。政治並非表面看來的樣子,劍橋早說穿,選舉其實是情緒的戰爭,利用人類的恐懼最容易,此所以政治宣傳……

《操弄:劍橋分析事件大揭秘》 作者:布特妮.凱瑟(Brittany Kaiser) 譯者:楊理然、盧靜 出版:野人(台北) 出版日期:2020年5月

上文節錄自第235期《香港01》周報(2020年10月12日)《《操弄》特朗普助選人的懺悔書》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊,瀏覽更多深度報道。

