八月，美國參議員賀錦麗（Kamala Harris）宣布接受黨內提名，成為民主黨副總統候選人，消息成國際要聞。同日，另一報道稱白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）涉欺詐被捕。班農作為美國右翼新聞網Breitbart News主事人，特朗普上任之初獲委要職，後與幕僚鬧翻遭解僱。眾道是班農獲特朗普提攜進入華府，但政界一直認為，是班農一手將特朗普送入白宮。

書中揭露，美國大選乃至其他政治活動，皆可被數據操控。（美聯社）

美國總統選戰，從來是燒錢的事情，特朗普在2016年選舉中，僅在社交媒體宣傳上已花費近億美元。2015年初，聲望平平的共和黨參議員克魯茲 （Ted Cruz）宣布競逐黨內提名，聘用英國的「劍橋分析」公司（Cambridge Analytica）專責宣傳，首重網絡戰線。克魯茲藉此扭轉劣勢，知名度日隆，但最終不敵特朗普在初選尾段退選，劍橋旋即轉投特朗普陣營，扶之成功壓倒對手希拉里當選總統。劍橋分析是「策略傳播實驗室」（Strategic Communications Laboratories，簡稱SCL）的子公司。SCL專營選舉顧問服務，為世界各地客戶打選戰。劍橋有三名董事，其中一位就是班農，這些都在《操弄：劍橋分析事件大揭祕》（Targeted: The Cambridge Analytica Whistleblower's Inside Story of How Big Data, Trump, and Facebook Broke Democracy and How It Can Happen Again）一書中有所交代。

Facebook因為向劍橋分析洩漏用戶資料，成為眾矢之的。（視覺中國）

《操弄》由布特妮．凱瑟（Brittany Kaiser）所著，她曾任劍橋分析的業務開發總監。凱瑟加入劍橋前是死心塌地的民主黨支持者，她將任職劍橋三年多的經歷寫成書，本書的原著《Targeted》出版於2019年，揭開劍橋「操弄」的內幕。

資訊操作影響英國脫歐

共和黨為支援黨內總統候選人，成立「超級政治行動委員會」（Super Political Action Committee），本為扶助克魯茲，轉投特朗普後易名為「美國第一」（Make America Number One）。它成立就是為了打擊希拉里選情，製作一系列污衊性短片，只向中間選民發送，斷章取義中傷希拉里。監控人員會監察目標有否完整看完、重看、分享短片，甚至記錄觀者在時間軸上哪一點停看。團隊大量購買Google關鍵字服務，一旦在搜尋器上輸入「希拉里」，結果盡是有關民主黨的負面新聞。劍橋和美國第一分工合作，前者負責動員投票，後者負責抹黑，以壓制對手票源。

英國脫歐：英國政府仍在與歐盟商討貿易協議，希望趕及在2020年底達成共識，圖為首相約翰遜2020年4月在首相府外見記者講述新冠疫情。（AP）

政治裏有千絲萬縷的利益瓜葛，現今選舉已成「產業」，才會有 SCL這種專幫人搞選舉的公司。政治並非表面看來的樣子，劍橋早說穿，選舉其實是情緒的戰爭，利用人類的恐懼最容易，此所以政治宣傳……

《操弄：劍橋分析事件大揭秘》 作者：布特妮．凱瑟（Brittany Kaiser） 譯者：楊理然、盧靜 出版：野人（台北） 出版日期：2020年5月

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《《操弄》特朗普助選人的懺悔書》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

235期《香港01》周報精選內容：

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