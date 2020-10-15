上周五（10月9日），離岸人民幣兌美元匯率盤中突破6.70關口，創下2019年5月以來的新高。在克服新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情造成的衝擊後，人民幣匯率穩步回升。今年第三季度，在岸人民幣兌美元匯率攀升3.8%左右，為2008年初以來最大單季度漲幅。雖然9月下旬美元指數出現強勢反彈，但人民幣的升值趨勢更加明顯，10月以來人民幣兌美元匯率已經累計上漲超過1%。

在一定程度上，人民幣兌美元匯率的攀升得益於美元走弱。今年5月底以來，美元指數下跌了6%左右，這給了人民幣較強的升值動力。由於美國聯儲局（Fed）將聯邦基金利率目標範圍下調至零，並宣布「無限量寬鬆」，即根據「需求」購買國債和按揭抵押證券（MBS），美元處於異常充裕狀態，人民幣也因此相對走強。

分析認為，即便短期內美元指數會有反彈，但難改中長期的走弱趨勢。﹙資料圖片﹚

然而，近期人民幣的強勢不僅僅相對於美元。中國外匯交易中心（CFETS）發布的人民幣匯率指數顯示，8月以來人民幣相對一籃子貨幣（24種主要外貿交易貨幣）快速升值，截至9月底，人民幣匯率指數已經在兩個月內上漲了3.26%。其實，無論是5月底以來人民幣兌美元匯率的快速上升，還是8至9月間人民幣相對一籃子的強勢表現，都體現了外匯市場上「經濟強則貨幣強」的原則。

經濟基本面助力升值

面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府採取嚴厲的封鎖措施，在最短的時間內控制住疫情。抗疫方面的成功令中國率先走出經濟衰退的泥潭，成為今年第二季度唯一實現正增長的大型經濟體。

上文刊載於第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《人民幣匯率創新高 中國出口不再以「價」取勝》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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