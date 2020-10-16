英國《金融時報》稱「黃金周國內旅遊助推中國經濟復蘇」，德國之聲也認為「中國國慶黃金周『報復性消費』反彈明顯」；與此同時，內地輿論則熱議久違的經濟繁榮，並稱「國慶日與中秋節合一，超長假期熱度不亞於春節」。

在經歷了漫長的「冷凍期」後，內地社會秩序和經濟活動正在快速恢復。圖為黃金周期間的海南免稅店內。發送旅客6.37億人次、全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元（人民幣，下同），這兩個數字表明，在剛剛過去的八天假期，內地消費展現出超強的恢復能力和增長勢頭，令其成為疫情席捲全球背景下表現最為「特立獨行」的經濟實體。

10月1日，杭州西湖各大景點迎來國慶黃金周首批遊客，西湖斷橋上擠滿遊客。（視覺中國）

內地交通運輸部的消息稱，10月1至8日，預計全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客日均為6,211.5萬人次，其中，10月1日發送旅客總量達到6,586.23萬人次，為疫情爆發以來最高峰值。換言之，整個假期有將近5億人次旅客出行。

事實上，根據中國官方提供的數據，全國共接待國內遊客數量已經恢復近八成，旅遊收入則逼近七成。而根據內地商務部的數據，10月1至8日，全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元，日均銷售額已經超過2019年國慶黃金周，增長4.9%。

值得注意的是，海南免稅店、各種優惠券等官方刺激方案是此次拉動消費的有力槓桿。更為重要的是，在內地重新恢復假期經濟活力的同時，人們最為擔心的疫情反彈並沒有出現。由於中國各地的疫情傳播幾乎為零，人們紛紛湧向汽車站和機場，去全國各地旅行。一位上周從廣州飛到上海度假的女士告訴CNN，「我戴着口罩，隨身備着酒精濕巾，尤其在吃飯前—不過在上海，現在很少有人戴口罩了。」

不過，除此之外，數據背後也掩蓋了不少其他信息。詳情可參閱《香港01》周報全文。

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《 6.37億人次、1.6萬億銷售額 中國經濟黃金周交上「高分答卷」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

235期《香港01》周報精選內容：

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