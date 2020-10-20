在中美關係緊張與新冠肺炎（COVID-19）疫情挫傷全球經濟的當下，中共高層如何領導中國走出發展困局，無疑值得關注。所以，上周三（10月14日）的深圳特區成立四十周年官方慶典活動上，國家主席習近平的講話不僅得到中國媒體鋪天蓋地的報道，也廣為西方媒體所關注及解讀。外界均希望從講話中捕捉深圳未來發展及中國如何繼續改革開放的信號。

對比習近平在深圳的講話，以及10月11日中國官方對深圳的「改革方案」，可以注意到對深圳的表述中有一詞之差，即「重要引擎」與「核心引擎」，這是否高層講話和官方文件的誤差？一詞之差當中有着怎樣的內涵？

一詞之差別具意涵

從最開始的中國第一個經濟特區，到2008年被確定為「國家綜合配套改革試驗區」，再到2019年被確定為「中國特色社會主義先行示範區」，深圳一直被視為中國改革開放的象徵，且逐步成為中國城市發展的典範。在講話中，習近平不僅表示中國仍然歡迎外國投資者，釋出中國將繼續改革開放的信號，還稱「深圳是大灣區建設的重要引擎」。這顯然是賦予了深圳超越經濟特區的涵義。

習近平早前在深圳改革開放展覽館參觀「大潮起珠江——廣東改革開放40周年展覽」。（資料圖片／新華社）

對比此前三天，即10月11日中國官方公布的深圳最新五年發展規劃—《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，當中關於「引擎」的表述則是，「推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能。」

習近平講話中「深圳是大灣區建設的重要引擎」的表述簡潔明瞭，主語是「深圳」，整句話位於對深圳六點要求中的最後一條「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」中，不僅給予深圳諸多經濟發展期望，也賦予其更多政治期待。「推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐」賦予深圳「中國特色社會主義先行示範區」的定位，推進粵港澳大灣區建設，更明確指向香港。習近平甚至將其更明確表述為「全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」，顯然，中南海高層此番深圳行的重點已經不僅是深圳，更多是大灣區內的粵港澳融合發展乃至「一國兩制」新內涵的推進和實現。

習近平講話中「深圳是大灣區建設的重要引擎」的表述簡潔明瞭，主語是「深圳」，不僅給予深圳諸多經濟發展期望，也賦予其更多政治期待。（視覺中國）

而《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》則是在文件開頭「總體要求」中的「指導思想」部份，顯示「推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例」，字裏行間先有「深港合作」，再有「核心引擎」，此處的主語已經涵蓋了香港和深圳兩個城市。

所以，「重要引擎」與「核心引擎」並非官方表述的誤差，而是指向目標已有所變化。十者詳細分別，請參閱《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《差異中的港深定位 「重要引擎」與「核心引擎」之別》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

押後《施政報告》背後 特首有必要上京「跑部」

香港在「雙循環」格局中擔要角

中央連摑港府幾巴掌 請林鄭班子做好「港人治港」

公開調查 明晰理據 「釘牌」縱有理 教局須服眾

疫症時代 兩岸三地美術館伺機變陣

染疫特朗普親當「白老鼠」 單株抗體療法乃「通往疫苗橋樑」？

政治光譜兩極化 美國第二次內戰的隱憂

張艾嘉：當大家都在後退，就是我進的時候