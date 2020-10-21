鴻海在美國威斯康星州投資設廠再遇挫。根據美國媒體報道，鴻海本希望能獲得威州政府租稅減免的請求遭到拒絕，原因在於鴻海未兌現三年前提出投資100億美元設廠的承諾，據悉這是鴻海向威州政府提出的第一筆補貼申請。從鴻海的經驗可看到，台企在美國投資並非全然順遂。

據彭博社報道，威斯康星州經濟發展公司（WEDC）於上周一（10月12日）致函鴻海表示，該公司並未如承諾於2019年底前在威州工廠投入33億美元，並創造2,080個全職崗位，且實際聘僱員工數量未達520人的最低要求；投資額僅約2.8億美元。此外，鴻海也並未如最初規劃在威州工廠興建生產大尺寸電視液晶顯示器（LCD）工廠，後來改為設立一家生產小尺寸觸控熒幕、規模較小的工廠。

2018年，鴻海董事長郭台銘（右）與特朗普（中）共同出席鴻海在美國建廠的動土儀式。（美聯社）

WEDC不打算斷了雙方合作的「生路」，它指只要鴻海能夠提出更明確的計劃細節，包括計劃範圍、規模、預計資本支出及創造的就業職位等，就能提供稅賦獎勵等資源。WEDC秘書長休斯（Missy Hughes）指，鴻海在威州仍有許多管道可取得成功，期待雙方合作。

對於美媒的報道，鴻海集團隨即於上周二（10月13日）發表聲明，表示集團在去年底已聘用超過520名員工，並在當地投資7.5億美元，其中超過5億美元投入於「威谷科技園區」（Wisconn Valley Science Technology Park）建設。鴻海強調投資威州的方向不變，將持續與威州政府協商。

郭台銘（右）與美國總統特朗普（左），2018年6月於富士康在威州設廠的動土儀式上合照。（資料圖片）

被指違背承諾

回顧2017年，鴻海大張旗鼓宣告在美國威州投資。2018年，在鴻海於美國建廠的動土儀式上，其創辦人郭台銘更與特朗普「同台合照」—一直將製造業回流美國視為重要政綱的特朗普視鴻海的投資為其任內政績。雙方合作看似前景一片美好，為何在幾年之內，鴻海與威州關係便陷入僵局？

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上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《鴻海再踢鐵板 台廠投資美國須顧風險》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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