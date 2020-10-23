談到黑客，可能大眾最容易聯想起數年前火紅的美劇《黑客軍團》（Mr. Robot）中主角Elliot般，皮膚白皙得近乎病態，不擅與人溝通，平時只是醉心於電腦世界，精通電腦技術，隨時隨地可以「黑」入政府或企業的電腦，取得資訊和數據，主宰別人的人生。

這或許是普羅大眾對於黑客的認知，但可曾想過，有種黑客不會「黑」進別人的電腦，而是「黑」進自己的生活。這到底是什麼一回事？美國東北大學（Northeastern University）傳理系助理教授約瑟（Joseph M. Reagle Jr.）經過考察「生活黑客」風潮的歷史、比較各家學說，加上研究及梳理相關資料後，撰寫了《Hacking Life: Systematized Living and Its Discontents》，內地出版社去年以譯名《生活黑客》出版。

。《生活黑客》考察了生活黑客風潮的歷史，並梳理出各家學說。（資料圖片）

在書中，約瑟指出「黑客」一詞泛指任何可以「黑進系統」的人，這種人表面上與大眾無異，心態上卻大有不同，他們會將普羅大眾日常生活看似輕鬆平常的事視為「系統」，而抱着「只要是系統就能破解」的信念，研究背後的底層邏輯和算法，再絞盡腦汁找出優化的方法，針對個人需求加以調整。持有這個想法的族群慢慢形成新興社會文化現象，也就是生活黑客，即英語世界中的Lifehacker。根據約瑟的描述，一般生活黑客都會奉行四個原則：個人主義、理性樂觀、具實驗精神、系統化。

「黑」入個人生活的不同面向

在生活黑客圈子中，有一個頗為著名的例子，美國行動網絡營運商威訊無線（Verizon Wireless）的一位工程師看穿了部門營運的模式及特質，擅自將自己的日常任務「外判」到中國，以相當於其五分之一工資的價錢聘請水平相若的中國工程師「代勞」，處理其工作。他自己則每天在公司百無聊賴，上網瀏覽新聞，經過頗長一段時間竟然無人發現。最後東窗事發，他被公司指控將企業內部系統非法授權予外人。這當然牽涉到道德問題，但一眾生活黑客卻津津樂道，大呼這位工程師聰明。

「黑客」一詞泛指任何可以「黑進系統」的人，這種人表面上與大眾無異，心態上卻大有不同。（資料圖片／羅國輝攝）

生活黑客較為大眾熟悉的代表人物可能是《一周工作四小時》（The 4-Hour Workweek）的作者提摩西．費里斯（Timothy Ferriss），他以自己作為實驗，採取80/20法則、工作外包、選擇性無知等不同技巧，在多次實現短暫退休的同時，收入比全職時期更增加數倍。鑽研工作效率者應該對番茄鐘工作法（Pomodoro Technique）、GTD（Getting Things Done）、子彈筆記法（Bullet Journal）等方式耳熟能詳，因為這些都是效率黑客沉迷鑽研的技巧。有關番茄鐘工作法、GTD及子彈筆記法的詳細內容，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《生活黑客：鑽研日常竅門的極致者》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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