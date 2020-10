「四十年之禪」健康中心董事長戴夫.亞斯普雷(Dave Asprey)寫下《防彈飲食:矽谷生物駭客抗體內發炎的震撼報告》(The Bulletproof Diet),提出別樹一幟的營養觀,務求以最簡單的方式提升身心機能;《學矽谷人做身體駭客,保持體能巔峰》(Unstoppable: A 90-Day Plan to Biohack Your Mind and Body for Success)的作者班.安杰(Ben Angel)以自己的身體為實驗品,最後創下13周計劃,提倡由身體到心靈的解放。台灣的出版社以「矽谷人」作為此書標題,相信也是因為覷準大眾心目中「矽谷」與「黑客」之間不言而喻的關係。