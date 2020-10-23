「四十年之禪」健康中心董事長戴夫．亞斯普雷（Dave Asprey）寫下《防彈飲食：矽谷生物駭客抗體內發炎的震撼報告》（The Bulletproof Diet），提出別樹一幟的營養觀，務求以最簡單的方式提升身心機能；《學矽谷人做身體駭客，保持體能巔峰》（Unstoppable: A 90-Day Plan to Biohack Your Mind and Body for Success）的作者班．安杰（Ben Angel）以自己的身體為實驗品，最後創下13周計劃，提倡由身體到心靈的解放。台灣的出版社以「矽谷人」作為此書標題，相信也是因為覷準大眾心目中「矽谷」與「黑客」之間不言而喻的關係。

承接上文：生活黑客：鑽研日常竅門的極致者

在身體黑客流派中，亦有一批是以研究睡眠見稱。費里斯就曾經慨嘆，為何長頸鹿每天只需睡1.9個小時，人類卻普遍要8個小時？結果有批生活黑客決定嘗試「多階段睡眠」，例如將一天分成若干時段，每段時間中就睡大概20分鐘至半小時，如此加疊起來，每日總睡眠時間就減少至兩到三個小時，自然可以多出時間「享受人生」。至於如此壓縮睡眠時間是否可行，實在見仁見智。

在身體黑客流派中，亦有一批是以研究睡眠見稱。費里斯就曾經慨嘆，為何長頸鹿每天只需睡1.9個小時，人類卻普遍要8個小時？（資料圖片）

生活哲學方面，生活黑客較為推薦源於古希臘的斯多葛主義（Stoicism），他們講求理性、實驗精神、關注區分自己可以控制和無法控制的事物、追求簡單生活而非苦行等，在在符合黑客的精神。此外，在生活黑客圈子中，亦很盛行正念冥想（mindful meditation）。這種冥想沒有宗教意味，但生活黑客相信這個來自東方的練習，可讓他們平定內心，減少情緒干擾，在充滿挑戰與困難的環境中讓內心澄明，以作出正確判斷。

黑客思維無遠弗屆，應用萬千，甚至有人將黑客思維套用於人生規劃當中。說了不同範疇的「黑客行為」，說穿了，背後就是實驗精神，希望找出突破系統表面的通則。

有黑客要求妻子為自己四個不同身份的績效進行評估，包括情人、丈夫、父親、經濟支柱。（《夫妻的世界》劇照）

過分優化恐走向自我黑化

那麼，成為黑客的生活，會否有反效果？誠然，凡事有利必有弊，生活黑客雖然成為不少人的追求目標，但約瑟不忘提醒讀者，這種精神亦有其陰暗、損害、副作用的一面。比較多人批評的是黑客的人際關係。

暢銷書《把妹達人》（The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists）的作者尼爾．史特勞斯，就是將黑客的精神套用在兩性關係之中。更有兩性關係流派者提倡破解夫妻關係，例如出現大家都不想動手的厭惡家務時，就透過次價密封投標拍賣（second-price sealed-bid auction）機制解決；亦有黑客要求妻子為自己四個不同身份的績效進行評估，包括情人、丈夫、父親、經濟支柱，其終極目標是為了解放自我。

不過，在中國內地談論生活黑客的圈子中，有這麼的一句：「過分的優化，可能會走向黑化。」黑化了的關係，會否已經背離初衷？

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《生活黑客：鑽研日常竅門的極致者》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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