早前在社交平台上流行一則笑話：藝術界長久費煞思量如何邁向數碼化；結果，一波疫情使文藝趨向數碼化的演進過程加速數載。究竟這次疫情下，科技如何帶動美術館克服當下的困難？ 香港的文化藝術產業亦需在疫情下反覆變陣，才能面對無法預料的危機。好像去年底翻新重啟的香港藝術館，就礙於疫情反覆而數度關閉與開放，為這座成立五十八年的美術館帶來一次次的考驗。 撰文：蔡倩怡

翻新凡香港藝術館予人摩登和型格之感。（受訪者提供）

翻新重啟卻遇上疫情

座落於尖沙咀維多利亞海港旁的香港藝術館，歷經四年的翻新後於去年底重新開放，讓港人引頸以待。藝術館偌大的玻璃窗能照見維港的變化，而藝術館的外觀亦從昔日踏實的磚牆，改為透亮精巧的玻璃，更顯通透與充滿時代氣息。

當這座成立於1962年、見證香港藝術與歷史悠悠變化的美術館換上新衣，展示耀目的作品予大眾時，重開不夠半年，便遇上新冠肺炎疫情這場重大的挑戰，也打亂了香港藝術館的全盤計劃。

面對這場突發性的公共衞生危機，香港藝術館總館長莫家詠形容：「我會說是有危才有機。香港藝術館素來予人比較傳統及保守之感，但翻新後的建築予人現代化、年輕，甚或型格的感覺。雖然疫情讓香港藝術館的建築空間暫時關閉，但是我們亦因此嘗試以更新穎與具創意及活力的方式來與公眾交流，配合我們翻新後的形象。」

香港藝術館總館長莫家詠。（資料圖片）

翻新重啟的香港藝術館本來有一系列重新定位的規劃與方針，卻因疫情而需調整。莫家詠接受《香港01》周報訪問時說，在閉館期間，公眾的參觀活動需要暫停固然可惜，但將展覽延期乃是目前能處理與解決的辦法。在疫症期間，美術館的日常營運方面也靈活變動，大部份員工均在家工作，只有負責倉庫及場地管理的員工，以及巡視美術館的保安等仍會在疫症期間返回美術館。「我們的工作大多是研究與構思（新的）展覽等，因此在疫情期間也很機動，以線上形式開會與溝通。」

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《香港藝術館 疫情促使科技與人文結合》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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