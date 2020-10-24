綜觀亞洲各地疫情，台灣的情況較為樂觀，一直在可控範圍。因此，台灣的文化藝術空間亦未見受太大影響。不過，美術館經常與世界各地的藝術家與藝術機構合作，因此也難言可如常運作。好像由臺北市立美術館主辦、每兩年一次的「台北雙年展」便需要延期。臺北市立美術館館長林平也跟《香港01》周報分享了疫情對該館的影響。

臺北市立美術館在今年1至4月期間的參觀人數較往年下跌兩成五，5月開始因疫情趨緩，參觀人數開始回升。（受訪者提供）

台灣的確診數字不多，是故日常生活受影響情況不算嚴重，林平亦坦言：「整體來說，美術館的營運並未受到太大的影響。我們謹守政府對於活動人數限制的規範，縮減活動規模、限制參與人數並實施實聯制，以加強宣導參與者之間維持安全距離。」

她稱，美術館作為市府單位，防疫措施緊跟政府規範作出調整，「如觀眾進場須佩戴口罩，並掃描身份證登錄身份，於展場內廣設勤洗手、保持安全距離及佩戴口罩的標語，疫情嚴峻期間甚至管控館內人數，而有館外大排長龍的情形。」美術館因應疫情而需增加現場管理的工作。然而，林平認為，這些挑戰讓美術館重新思考公眾服務的議題，產生更具創意、細緻圓融的因應方案。

美術館經常與全球的藝術家與藝術機構合作，台灣的疫情雖受控，但美術館也難言可如常運作。（受訪者提供）

展品運輸延誤

一座美術館並非荒島，而是與世界各地的藝術機構緊密相連。即使台灣的疫症情況未算嚴重，但臺北市立美術館亦要受到全球疫情的影響而作出調整。林平舉例，原於3月起舉行的展覽《布列松在中國：1948-1949/1958》，「因先前歐洲封關、展品運輸延誤的關係延期舉行，連帶影響今年展覽檔期排程，因此作出全盤調整。」她說，「國境封鎖造成國際實體交流困難，大量線上溝通亦使展覽製作作業的效率減緩，僅能在困境中一一克服。」美術館需與不同單位協作，在疫症切斷不少直接交流的當下，面對許多困難。

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《香港藝術館 疫情促使科技與人文結合》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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