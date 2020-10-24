權謀風暴｜袁彌昌力阻麥嘉晉做政助 趙式浩倒戈完成政治任務

立法會大會周三（10月21日）復會後，建制泛民旋即劍拔弩張；但在另一個波譎雲詭的「議會」上，光譜迥異的兩大陣營卻有講有笑，儼如香港的平行時空。 事源青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的MWYO青年辦公室，近日推出首套模擬香港政治生態的桌上遊戲《權謀風暴》，並邀請民建聯區議員顏汶羽、自由黨青年團主席趙式浩、建制智庫研究員馮智政、獨立民主派區議員巫堃泰、以及中間派袁彌昌和麥嘉晉等人率先試玩。眾人不時串連現實妙語連珠，在歡聲笑語中化解政治分歧、追求「政治目標」。 攝影：梁鵬威

《權謀風暴》玩家分別扮演建制、泛民或中間派，每個角色各有技能、障礙、政治本錢和秘密目標——包括亞投行行長、國際海事組織秘書長、地產商公共事務總監、立法會票王、最大黨黨魁、全國人大、港區政協、問責局長；每個回合均會經歷政治事件——例如中央直接制訂《基本法》23條、美國終止《香港關係法》、政府發行「明日大嶼債券」、泛民要求重啟政改、香港應用數碼人民幣等亦真亦假的議題，並就此進行支持與反對的博弈；玩家需要審時度勢，利用能量卡和工具卡——諸如挑撥離間、檯底交易、蛇齋餅糉、政治偵查、派內矛盾、目標轉換和抹黑等等，以累積民望、財力、政治、人脈及親中指數組成的政治本錢，藉此換取區議員、諮詢委員、特首選委、地方政協、政治助理、副局長、以及政治意見領袖等「權位」、享有特定技能；率先獲取足夠政治本錢達成政治目標的玩家，就會成為贏家。

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延任立法會上周三（10月14日）首次復會後，泛民旋即展開「拉布」攻勢，連同周三（10月21日）及昨日的會議，至今合共點了35次人數，令建制相當不滿。相較於議事廳內的劍拔弩張，在《權謀風暴》的遊戲檯上，兩大陣營卻有講有笑，儼如香港的平行時空。

這場「風暴」一掀起，就來了個政治光譜「大兜亂」，例如顏汶羽和趙式浩扮演民主派，袁彌昌和巫堃泰則做建制派。過程也非常逗趣，雙方串連現實你來我往，時而自嘲，時而抽水——那兩位「泛民」竟然著力累積親中指數，並屢屢在理應反對的建制事件中「倒戈」贊成，遭「盟友」麥嘉晉質疑兩人「身份與目標有矛盾，在政治鬥爭中迷失自我」，令議會剩下他一個「真泛民」，還「輸光」手上的能量卡且只剩下表態牌，自嘲「泛民沒有政治能量的話，只能做做樣子，作些政治表態」；所謂「低處未算低」，麥嘉晉不但被「孤立」，還被袁彌昌「從中作梗」，力阻對方累積政治指數，聲言不能讓他換取政治助理的權位。最後，一度「轉換目標」的趙式浩率先「食糊」，成為相信獲中央信任的國際海事組織秘書長。

這場「風暴」一掀起，就來了個政治光譜「大兜亂」，例如顏汶羽和趙式浩扮演民主派，袁彌昌和巫堃泰則做建制派。

麥嘉晉嘆中間派「兩邊不是人」

被問及取勝之道，趙式浩直指《權謀風暴》是香港議會縮影，認為從政者既要保持想為社會服務的初心，也要貼合現實思考如何透過不同方式實踐政治理念，否則只會淪為空喊的口號。他又慨嘆，只要大家以香港利益為依歸，就算出身不同陣營，也絕對可以有商有量。

中途因公離場的顏汶羽也表示，遊戲令玩家代入不同立場的角色，明白從政需要透過不同渠道累積民望、人脈、資源等政治本錢，也有助換位思考，體驗箇中糾結，加以反思現實。

試玩中間派的記者同樣離場，在遊戲中處弱勢的麥嘉晉不禁感言，「很欷歔，和現實世界一樣，中間派也所剩無幾」。他認為，中間派的存在，理論上大有發揮，甚至促成雙方放下政治成見，以理性持平的方式看待社會議題；但現實是，當極端黃藍嚴重對立互相拉扯，務實主義的空間不斷被壓縮，中間派往往被迫歸邊，否則便會受到孤立，變成「兩邊不是人」。

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袁彌昌冀遊戲為政治表態鬆綁

不過，袁彌昌反而認為，遊戲與現實存在一定差異，容許玩家更加實事求是地權衡利弊，而非苦苦糾纏於既定政治立場。他相信，這種落差是遊戲刻意的設定，嘗試賦予香港政治經常欠缺的邏輯，希望可以為當下的表態文化鬆綁——倘要實踐理念，需要設定明確目標，既不能盲撐也不能盲反。但他也擔心，遊戲強調權位和上位，可能令玩家對政治形成負面觀感。

「無論建制泛民，都有潛力成為另一種中間派。」馮智政扮演一名完全無需累積親中指數的建制派後，得出這樣的反思。他笑言，這既是一種奇怪的現實，也為建制派留下一條出路，既然毋需時時刻刻表態親中，應該實事求是，而非「盲撐政府」。他的另一番感悟是，遊戲設定的「權位」和「目標」的選項不多，反映體制內的政治出路有限，而年輕人若有志投入公共服務，可以嘗試轉換思維，透過非牟利組織等社區參與，建構理想的公民社會。

巫堃泰深有同感。他年初成功推動屯門區成立「兒童及青少年議會工作小組」，鼓勵年輕人透過正式渠道表達意見，體驗與不同政治力量斡旋，藉此改善區務。他也認為《權謀風暴》很能反映政治生態，例如「角色越背叛政治立場，就越能獲取政治利益」，但不足之處是未有加入「政府官僚」的橋段，因為在現實世界中，公務員系統是推進議會工作的一大阻力。

青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的MWYO青年辦公室，近日推出首套模擬香港政治生態的桌上遊戲《權謀風暴》，更邀請一眾議員率先試玩。

劉鳴煒對僵化官僚失望

談及公務員系統的阻礙，接替顏汶羽落場「充當」泛民、並迅速「上位」成為政治意見領袖（KOL）的劉鳴煒，似乎也有微言。他提到，2015年出任青年事務委員會主席以來，深深感受年輕一代對參與香港發展的期盼與熱誠，也明白大家有感出路狹窄和前景渺茫的困擾，例如各大政黨的從政青年會抱怨「上唔到位」，而僵化官僚同樣令人失望，似是無意求變。

劉鳴煒因而於2018年推動MWYO轉型成為拓展「青年發展」智庫，展開不少落地研究。以「青年從政」為例，MWYO研究員郭東旺等人，走訪城中20多位從政人士，再將他們的從政心得加以整合，於去年出版《權力遊戲——香港青年從政秘笈》，好讓有志青年明白香港從政的甜酸苦辣；直到今年，郭東旺再接再厲，以《權力遊戲》一書為基礎，精心設計《權謀遊戲》，讓年輕人體會從政所面對的計謀、角力和鬥爭，經歷人性黑暗，考驗政治智慧。

《權謀遊戲》近日正式上市，劉鳴煒預告，團隊已著手改良設計，未來或會推出《權謀遊戲2.0》，希望更新一些緊貼時局的議題，而團隊亦正考慮研發遊戲的手機程式，方面玩家。

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