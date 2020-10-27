秋冬臨近，Netflix陸續推出「攞獎級」大片，吹響號角的是《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial Of The Chicago 7）。本片幕前星光熠熠，編而優則導的阿倫．索金（Aaron Sorkin）更展示其強大說故事能力，將美國司法及社運歷史的重要篇章重現，借古鑑今、引人反思。電影帶觀眾返回上世紀六十年代，當時美國正深陷越戰泥淖，總統大選因此鬧得沸沸揚揚。史稱「Chicago Seven」（或「Conspiracy Seven」）的七名反戰人士，被控趁民主黨造勢大會煽惑暴動；顧名思義，本片重點不在於暴動的經過，而在這宗審訊為何成為歷史事件。

電影帶觀眾返回上世紀六十年代，將美國司法及社運歷史的重要篇章重現。（《芝加哥七人案：驚世審判》劇照）

電影劇本早於2007年寫起，起初擬由導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）操鏡，不過後因編劇協會罷工而擱置，因禍得福，電影延至今日上映，反而更貼合形勢。輾轉獲授導演筒的索金，來頭實在不輕，2011年已憑《社交網絡》奪得奧斯卡最佳改編劇本殊榮，2017年首次自編自導的他再憑《莫莉遊戲》獲得最佳改編劇本提名。他的劇本特色乃是對白密集、信息眾多，不過，總可有條不紊，角色性格亦甚鮮明。本片所涉及的歷史事件無疑是複雜的，但劇本處理串連有序，法庭文戲乾淨利落，爭辯戲碼緊湊壓迫，尤其是剪接插敘非常出色，從客觀交代過程到帶動觀眾情緒，皆取得巧妙平衡。除了善於駕馭劇情，編導也成功駕馭戲中七位要角，這個由奧斯卡影帝、巨星、甘草演員等組成的「夢幻卡士」編配得宜，沒有誰搶了誰的戲，誠屬群戲的最佳示範。

劇本處理串連有序，法庭文戲乾淨利落，爭辯戲碼緊湊壓迫。（《芝加哥七人案：驚世審判》劇照）

三權分立？司法獨立？美國作為民主大國，理應是世界楷模。然而，正如七名被告之一Abbie Hoffman（Sacha Baron Cohen飾）直斥，本案是宗「政治審判」；電影最後引用示威者高呼「全世界在看」，正正點題將美國司法的「黑歷史」呈現人前。七名反戰人士，到底有否煽動暴力及暴動？這是法庭的爭辯位，亦是觀眾的關注位。編劇採用「擠牙膏」式層層遞進，讓觀眾跟法庭一樣，事後按審訊進度逐步了解事件。相關安排不單可以保留神秘感，不到最後不揭開七人是否犯法的底牌。還可於此基礎上，逐點滲出此屬「政治審訊」的意味，例如法官Julius Hoffman（Frank Langella飾）由傾向中立到傾向刁難，前司法首長Ramsey Clark（Michael Keaton飾）的供詞居然被禁傳予陪審團耳中，甚至唯一黑人被告Bobby Seale（Yahya Abdul-Mateen II飾）竟在庭內被毆打、滅聲、五花大綁⋯⋯

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上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《《芝加哥七人案：驚世審判》驚世又警世 揭示美國司法「黑歷史」》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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