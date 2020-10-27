2011年，「三一一」東日本大地震的消息震驚全世界，也就是在這次大災難之後，岩手縣大槌町的一座風之電話亭逐漸為全世界熟知，不僅有各種新聞報道，NHK還為這個電話亭拍了一部紀錄片。這座電話亭原本是當地的一位佐佐木格先生為平復自己喪失親人的悲痛而建，2010年，他在自家庭院建造了實際並不連通電話線的電話亭，只想拿起話筒與亡者通話。大地震之後，他將這座電話亭開放給所有人，希望在大災難中喪失親人的人也可以藉此撫平創痛。

風之電話亭原本是當地的一位佐佐木格先生為平復自己喪失親人的悲痛而建。（《風之電話亭》劇照）

得悉導演諏訪敦彥會將這座電話亭改編為一部電影，影迷與知道這則軼事的民眾都異常期待，人們都說諏訪敦彥的作品繼承了法國新浪潮的遺風，這次是他多年之後再回日本拍片，的確讓人好奇。況且卡士陣容強大，擔任女主角的是22歲的美日混血模特兒Motola世理奈，她的個人氣質獨特，與她配戲的則有西島秀俊、三浦友和、西田敏行、渡邊真起子、山本未來等，也都是公認的好戲之人。

22歲的美日混血模特兒Motola世理奈（右）擔任女主角，與她配戲的有西島秀俊等好戲之人。（《風之電話亭》劇照）

想不到進入戲院之後，發現電影《風之電話亭》與大家設想的風之電話亭很不一樣，導演諏訪敦彥並未因為這座全世界聞名的電話亭改變自己的風格，作品加入了許多驚喜。幕後的創作者們絲毫沒有意願要向觀眾介紹電話亭的來龍去脈，電話亭雖然是電影的標題，實則佔戲份很少，恐怕連配角的配角都不是。故事集中在世理奈扮演的女高中生春香身上，春香是大地震的倖存者，不幸的是父母和弟弟都在海嘯中失蹤。照顧她的阿姨病倒之後，她一個人長途跋涉，從廣島去岩手，希望能夠化解自己的悲傷。一路上，她遇到不同的人，這些陌生人給了她不同的幫助，也分別和她一起分享了不同的不幸。直到電影的最後二十分鐘，風之電話亭才出現，春香最終從自己已變為廢墟的家去到風之電話亭，向爸爸、媽媽和弟弟哭訴自己的心聲。

以紀錄片般寫實風格著稱的諏訪敦彥讓《風之電話亭》的故事變成一套公路電影，實在很自我。而設定女主角從廣島出發，與諏訪敦彥的廣島出身有關，同時他也想將這兩個日本現代最傷痛的地點連結起來，讓不同年代的悲傷對話……

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《《風之電話亭》災難後悲傷對話 公路上尋找撫慰》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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