在港屹立七十四年的全球最大航空公司國泰航空，上周三（10月21日）宣布有史以來最大裁員計劃，不但一舉削減全球8,500個職位，更即時停運已服務香港三十五年的港龍航空。是次重組規模之大出乎外界所料，但裁員救亡的做法其實不令人意外，因為早在新冠肺炎疫情來襲之前，這家以香港為基地的老牌英資航空公司已再難獨享以往港英政策傾斜所造成的資源優勢，又因保守短視，錯失調整戰術而鞏固優勢的良機，逐漸在異軍突起的空域競賽中失卻「一哥」地位。

國泰的衰落，既折射了老牌在港英資財閥的發展困局，更是香港的縮影—在殖民年代，坐享得天獨厚的香港地域優勢，加上港英政府縱容壟斷，在周邊地區出現政治紛爭而驅動香港產業轉型的時候，乘勢崛起雄踞一方，但也因而養成傲慢的性格，不但不思進取，而且忽視長遠規劃；至香港回歸，英資開始失勢，而內地經濟騰飛帶動珠三角甚至東南亞一帶空域競爭，但國泰仍只採取謀求港府支持以打擊對手的市場保護措施，結果不但失去獨佔兩條黃金航線的市場份額，也沒有早着先機配合廉航發展，最終走向下坡。

香港同樣如是，不斷放縱金融和地產服務行業搶佔香港資源，因而驅使大量勞動人口從事較低技術服務工種。當新冠肺炎為世界經濟格局帶來巨變，尤其暴露由歐美主導之經濟體的發展困境，國泰重組絕非孤例。《香港01》特此撰寫「國泰教訓，香港縮影」專題報道，深度剖析國泰由盛到衰的內患、外因，藉此提醒香港應該盡快重構產業發展的出路。

《國泰教訓，香港縮影》系列：

國泰教訓．內患｜35年港龍一朝殞落 國泰怎麼了？

國泰教訓．外因｜從殖民到特區 港府縱容英資獨大、國泰壟斷

國泰教訓．出路｜政策扶持 摒棄市場主導迷信

國泰教訓．升級｜低技術服務工種如何升級？

上文刊登於第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《國泰教訓 香港縮影 是時候重新規劃航空產業了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】國泰教訓 香港縮影 是時候重整航空產業規劃了

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