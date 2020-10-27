國泰教訓．升級｜低技術服務工種如何升級？

國泰航空上周三（10月21日）宣布企業重組計劃，將會削減約8,500個職位，佔國泰職位總數約24%，當中約5,300名駐港員工頓失飯碗，成為香港歷來最大規模裁員，料推高本港失業率0.1個百分點。消息一出，政府官員表示感到難過，勞工處亦為國泰受影響員工設立服務熱線及專櫃協助就業。然而，失業率及裁員人數並非單純一個數字，不能只用時間去解決、借市場去消化，除了感到難過、推出短期措施外，政府應積極創造更多工種、重整經濟結構，這才是治本的方法。 《國泰教訓，香港縮影》系列三之四

國泰航空裁員，5,300名駐港員工頓失飯碗，地勤及空中服務員是「重災區」。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰大規模裁員的消息一出，除了有航空公司表明招聘人手，或可吸納國泰被裁員工外，亦有不少保險及地產代理商向被裁員工招手，願意逆市請人，招攬空中服務員轉行。勞工處表示，已為國泰員工設立就業服務熱線，亦在全線13所就業中心設立專櫃，優先為國泰員工登記及提供就業服務。

受新冠肺炎疫情影響，航空業蕭條，可供航空業從業員在行內轉職的崗位大減。代表全球約290家航空公司的國際航空運輸協會（IATA）於8月指出，全球航空業客運量料較去年減少55%，減幅比4月時預測的46%還要大，估計到2024年，航空運輸量才能重返疫情爆發前的水平，較先前估計推遲一年；而放眼香港，參考國泰航空今年上半年的業績，其收益為277億元，虧損98.65億元，客運量及貨運量大幅下跌，國泰預計明年最多能重回以前的一半運量，而完全回復則估計要兩、三年以上。全面復飛無期，而且遠水不能救近火，即使經濟日後復蘇，但能否吸納所有被裁員工仍是未知之數。至於其他行業亦正值受疫情衝擊，不少企業早已如國泰般大幅削減職位，大量被解僱員工流入勞動市場，崗位僧多粥少。

國泰空中服務員工會曾召開的緊急會員大會，商討下一步行動。（資料圖片／李澤彤攝）

空服員落地無優勢 轉行是航空業損失

國泰裁員只是社會的縮影，不少行業亦面臨沉重打擊，大量企業無法與全體員工共度時艱。政府統計處公布，7至9月經季節性調整失業率為6.4%，為近十六年來的最高，就業不足率則維持3.8%。 不少行業也未能倖免，其中以消費和旅遊相關行業，包括零售、住宿及膳食服務業為重災區，合計失業率急升0.8個百分點至11.7%，多個行業失業情況持續惡化，達到2003年「沙士」（SARS）後的高位。

在是次國泰裁員中，以空中服務員及機師等前線崗位為數最多。機師及空中服務員等入職時訓練耗時，對航空業及自身而言，轉行是損失，他們何去何從？如在澳洲，有不少農場負責人看中機師具備操作大型機械的經驗，開始聘用機師駕駛收割機，並向他們提供培訓；但對從事空中服務員、文員等工種人士來說，他們競爭力相對較低。資深人力資源顧問周綺萍接受媒體訪問時直指，空中服務員回到地面，與普通服務員及客戶服務員沒什麼分別，變相在應徵其他工作時，沒太大優勢可言。

企業削減人手時，低技術人士會有較高的失業風險。一直以來，政府嘗試利用剩餘的勞動力填補日後的人力需求，視其為人力調整的策略之一，但在以服務業為經濟主軸的香港，勞動市場早已出現學歷錯配，高端職位早已飽和，較高學歷人士早已被迫轉向需要較少專業知識的低端職位，令低端職位的工資水平出現折讓，議價能力較低的市民更難找到工作。

機師及空中服務員等入職時訓練耗時，對航空業及自身而言，轉行是損失，他們何去何從？（資料圖片／梁鵬威攝）

四大支柱巍然不動 產業轉型遙遙無期

政府統計處於今年5月發表《服務業統計摘要》，綜合本港14個主要服務行業的統計數字，分析短期經濟表現，其中航空運輸服務業就業人數長年維持於約六萬多人，並由2018年起由升轉跌。在14個行業中，銀行業、餐飲業、進出口貿易業、零售業及水上運輸業亦現跌勢，這一年來就業人數減少2.3%至5.7%，反映在當下經濟環境中，這些行業就業或已飽和；而金融市場及資產管理業、保險業、地產業、電訊服務業，以及專業、科學及技術服務業則仍有上升空間。政府統計處去年底發表的《2027年人力資源推算報告》估計，建造業、資訊及通訊業、金融服務業、地產業、專業及商用服務業，以及社會及個人服務業在2017至2027年的人力需求年均有0.5%至1.4%增長，較整體經濟的人力需求增長快，這些或是被裁員工的落腳點。但值得注意的是，除建造業外，其餘均是服務業及經紀類別，行業零散，難言大規模有系統的發展。

香港作為高度現代化的經濟體，視金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務為「四大支柱」，在2018年佔本地生產總值約57.3%，就業人數佔全港就業人口46.3%。香港走入「經濟服務化」階段，製造業遷移海外，與此同時，經濟結構漸趨單薄，產業高度空心化及單一化，造成貧富差距、社會流動放緩等問題，即使政府早於2010年提出「六項優勢產業」，但多年來，文化及創意、醫療、教育等產業未見重點扶持政策，亦無大幅增長，「四大支柱」持續坐大，同時在「坐吃山崩」。適逢香港經濟尚未復蘇，政府可伺機發展其他產業，創造更多新的就業機會，調整經濟結構，如大力扶植創科、環保、醫療等新經濟的重點產業，否則下次疫情重來，香港也只會重蹈覆轍。

上文刊登於第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《低技術服務工種如何升級？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】國泰教訓 香港縮影 是時候重整航空產業規劃了

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