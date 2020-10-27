上周四（10月22日），美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在田納西州的貝爾蒙特大學（Belmont University）展開了最後一場總統選舉辯論，談及的話題主要有新冠疫情、種族問題、氣候變化、家庭議題、國家安全和領導力。和第一場辯論不同，在此場辯論中，每位候選人在每個論題之初進行兩分鐘發言時，另一名候選人的麥克風會被靜音。這一定程度上讓此次辯論更有秩序。

相較上一次而言，由於特朗普在關鍵州民調落後，這次辯論應該是他扭轉選情的最後一次機會。但從辯論表現來看，特朗普顯然沒有把握好這次機會。

雖然他調整了自己的辯論風格，沒有了第一場辯論的搶斷和插話，看起來更像個「總統」，但總體上還是缺乏技巧和戰術，其內容亦充斥各種不實指控和虛假資料。

從整場辯論來看，特朗普依然重視迎合自己的選民基本盤。拜登則有意爭取中產階層、工會，以及中間和保守選民的支持。兩人在多數議題上呈現出兩種截然不同的立場，尤其體現在提振經濟、疫情防控、移民問題和氣候變化等方面。

雖然特朗普調整了自己的辯論風格，沒有了第一場辯論的搶斷和插話，看起來更像個「總統」，但總體上還是缺乏技巧和戰術。（美聯社）

兩人互有攻守 唯拜登佔優

兩人在不同議題上都互相攻擊。與特朗普簡單否定批評不一樣，拜登的反駁還會借有限的發言機會呈現自己的政策立場，比如通過大規模的經濟刺激開支計劃、擴大醫療覆蓋範圍、對疫情嚴重的州提供援助等等。

其中，特朗普將疫情中的經濟刺激計劃停滯歸咎於拜登的無動於衷，拜登則反擊稱，自己和眾議院民主黨人一直在推動這一計劃的通過，真正的阻礙反而是參議院共和黨領導人和特朗普。

拜登還提到要推動國家實現由石油產業向清潔能源的過渡，並結束對石油產業的聯邦補貼。這也許說明，他絲毫不關心賓夕法尼亞州等頁岩油氣選區的選票會過度流失到特朗普手中。

在種族議題方面，拜登將特朗普定位為史上最具種族主義意識的總統。在這兩個議題層面，特朗普的辯解要麼模糊，要麼答非所問。

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《總統選舉最後一辯：特朗普錯失良機 拜登不失而勝》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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