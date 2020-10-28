據《南華早報》在10月18日的報道，中國軍方消息人士指，大陸東南沿岸的飛彈基地已經升級，配備先進的「東風-17」超音速飛彈，與此同時，人民解放軍持續進行一系列演習，目的是對台灣施壓。這些訊息都顯示，北京已加強東南沿海的軍事化，兩岸衝突的可能性大幅提升。 在兩岸關係不斷惡化、台海戰爭風險攀升，以及兩岸民間對立、民族主義情緒高漲的社會氛圍下，台灣青年顯然對兩岸關係會產生新的感受和看法。對此，《香港01》與化名小城的台北青年進行一場深度訪談，藉此一探台灣民間的另一道聲音。

2020年台灣大選：蔡英文奪得破紀錄的817萬票成功連任總統。（路透社）

小城是台灣80後上班族，剛好處於青壯年夾心層，開始追求穩定的生活。而根據他的自述，他家的政治光譜其實是偏綠、偏民進黨的。以前，他參加過多場台灣的社會運動，也認同民進黨對台灣的本土化工作。不過，自從民進黨上台後，他開始發現民進黨的本土化是建立在抗中之上，以符合民進黨的政治利益，但這其實對於觀照台灣社會議題一點幫助也沒有，他對此感到非常反感。

展望未來，他希望兩岸能夠和平相處，就算走向統一也無所謂，只求台灣民眾能有安全穩定的生活。

兩岸關係的變化可以2016年蔡英文上台作為一個時間節點，而到了2020年台灣大選後，蔡英文勝選連任又使得兩岸關係進入一個更形緊張的狀態，《香港01》於是詢問小城在2020年的政治選擇和背後想法。

民進黨執政後社運能量變弱

小城在2020大選中投的是韓國瑜，雖然他覺得韓國瑜不符合總統的形象和標準，而以「忍痛投下一票」來形容這次選擇。他之所以投韓國瑜，主要是因為自從蔡英文在2016年上台之後，台灣的社運能量不斷變弱，對他衝擊很大。

小城也時常在想，為什麼民進黨上台後，過往象徵社會進步訴求的抗爭運動聲音都變小了，包括環保、工運和弱勢群體的議題？可能只有性別運動還持續是民進黨關注的。

台青小城認為，民進黨執政時期，社會發展跟社會運動反而呈現停滯。（資料圖片）

他認為，民進黨執政時期，社會發展跟社會運動反而呈現停滯。如果韓國瑜上台，或許台灣社會可以重回馬英九時代，周圍都維持抗議的狀態，這樣也才可以讓社會大眾關心、看到更多的台灣社會問題。

對於蔡英文為何能夠連任，他認為主要有兩個原因，首先是民眾還是害怕被中共統治，特別是看到香港抗爭的狀況後；其次則是韓國瑜的媒體形象欠佳，而這雙重因素導致蔡英文得到民眾支持。他認為台灣民眾，尤其是年輕人，希望蔡英文既能維持台灣主體性，同時又能在兩岸關係上「維持現狀」。

至於所謂社運能量倒退，小城認為台灣近期有兩個很明顯的案例可作為例證。首先是民進黨政府為了提升美台關係，罔顧民意而開放「美豬」，而這當然遭到國民黨的強烈反對，不過社運界的反彈聲浪卻沒有好好凝聚；其次則是台南鐵路東移的「強拆案」，但反彈聲浪也沒有2013年大埔案的強烈。其實，這些都是以往民進黨用來吸納和凝聚反對國民黨的社運青年的議題，但當前民進黨政府顯然是「換了位置，換了腦袋」。

在示威人群「反中國」的背後，台灣民眾其實對中國大陸未有深切的認識。（Getty Images）

小城從以往多次參與反國民黨的社運經驗來看，在台灣不論是面對拆遷問題、都市更新問題，或是農業問題，都免不了有政治勢力介入，雖然抗爭者當時知道民進黨立委或議員大多是因為政治利益才給予支持，但抗爭者也並非單純天真地認為政黨輪替後，新政府就會改變現況，「換了位置便換了腦袋」應是必然的現象，因為抗爭者在陳水扁時代已經領教過，對社運份子來說，只能持續透過抗爭累積能量。

他進一步表示，自己對民進黨的變臉不感到特別意外，因為這或許才是這個政黨的真面目，民進黨善於利用社運來贏得社會好感，一旦得到政權，過往所訴諸的進步價值和理念就全都拋諸腦後。此外，他認為台灣民眾很善良，也很健忘，很容易受騙，民眾面對新的情況，很快便會忘記民進黨過去的所作所為。

不過，從另一方面來說，他認為民進黨執政也是對社運青年的試金石……

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上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《北京升級「東風快遞」 兩岸緊張關係下的台青感受》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容：

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