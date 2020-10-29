香港管治到底出了什麼問題？問責班子與世界脫節、施政觀感長期欠佳、政府將反對意見拒諸門外、公務員團隊僵化保守，皆是癥結所在。必須要有具決心及能力的決策者、能夠痛陳利弊的倡議者，以及以政治手腕推動變革的管治者，來化解一切矛盾。

香港的種種問題，皆可歸咎於此城的深層次矛盾，而其中被忽略了的是「官民矛盾」：在民眾眼中，官員永遠只會服侍「中央」，卻似乎忘記了管治香港的根基乃在於民眾。

在民眾眼中，官員永遠只會服侍「中央」，卻似乎忘記了管治香港的根基乃在於民眾。（資料圖片／羅君豪攝）

回歸以來，中央一直認為港人「能夠治港」，只要在重大議題上站穩陣腳，便能順利地透過「兩制」維護中央治下的「一國」。可是，香港管治者在民眾眼中只懂得口頭上支持或擁護中央，卻並沒有為中央的治港方針進行解說，更沒有及時將民眾意見反映給中央。建制派被困於一個與泛民雙生雙亡的複雜利益關係當中—沒有泛民，建制派再無存在的必要或顯其重要性；但若不與泛民刀劍相對，則在他們眼中表現將會「失分」，並失去中央的信任。建制派不願向中央坦然匯報香港的一切，未能助中央判斷民情，變相令香港管治的重擔放在中央與港人之間的聯絡人身上，亦令民怨長年累積。這種做法，固然為人詬病，也令中央對香港的管治階層失去信心和耐性。

所以，去年的反修例事件不過是一個導火線，使長年累積的民怨一觸即發。要改善民生、使香港重回正軌，不只需要大刀闊斧的社會經濟改革，更需要一種新的管治風氣。

去年的反修例事件不過是一個導火線，使長年累積的民怨一觸即發。（羅君豪攝/資料圖片）

改革的先決條件，是將所有港人，無論藍黃紅綠，團結起來。要改變香港，讓「一國兩制」重回正軌，必須從骨子裏改變管治文化，從而推行改革第一步。必須將理性的反對聲音及討厭制度失衡的建制中人結合起來，為香港開拓一條真正的新路。作為一群對香港未來管治滿懷熱忱的年輕政治素人，我們在此時此刻發聲，絕對是責無旁貸。

香港管治到底出了什麼問題？綜合來說，問責班子與世界脫節、施政觀感長期欠佳、政府將反對意見拒諸門外、公務員團隊僵化保守，皆是問題所在。有關問責班子為何與世界脫節、又為何施政觀感長期欠佳而導致大型社會事發生，及為何把反對意見拒諸門外的詳細分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《香港管治到底出了什麼問題？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容：

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