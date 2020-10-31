網絡安全素來都側重於技術面向，如修復軟件漏洞或加密數據。然而，在社交媒體傳播的「虛假資訊」（disinformation）作為網絡攻擊，將是各大企業和政府需要面對的新挑戰。

虛假資訊是出於刻意煽惑，而非單純內容不實的「錯誤資訊」（misinformation）。黑客和政府都展開過虛假資訊活動，例如在2016年美國總統大選上左右公眾輿論。近月來，新冠肺炎疫情以外，人與人之間還傳播假消息和陰謀論，爆發「虛假資訊疫情」（infordemic）。美國史丹福大學網絡安全研究員Isabella Garcia-Camargo回想：「一年前你說匿名者Q（QAnon），沒有多少人知道它是什麼。但自從新冠肺炎疫情爆發，加上隨之產生的資訊生態變化，這運動在過去幾個月發展得很快，也看到它在國際上開始受到關注。」這個極右翼的陰謀論網絡，早已被FBI列作潛在本土恐怖主義威脅，自實施社交隔離政策和網上互動更頻繁後，它的聲勢更增大。

特朗普的競選集會上，有支持者舉起顯示有「匿名者Q」（Qanon）標誌的手機。（Getty Images）

保安公司Okta網絡安全策略副主席Marc Rogers指出：「過去十年，資訊時代已經真正成熟。現在你只需花幾千美元就可以投資一些基礎設施，啟動一個虛假資訊活動，摧毀好像美國這麼大的國家。就非對稱戰爭（asymmetric warfare）而言，它的影響前所未有。」

政治以外，Twitter前數據科學家、現任職於電腦保安公司Leviathan Security的David Perlman提醒：「現在人人都只是假設選舉是唯一的潛在受害者，但企業也可能成為受害者。」在法律上仍未有針對虛假資訊散播作出規限和懲罰之下，加上社交平台的開放性質，假若有企業使用深度偽造內容（deepfakes）來攻擊競爭對手，也不會令人感到意外。在美國海軍從事資訊國防工作多年的Pablo Breuer回想，本世紀初的一系列全球電腦蠕蟲，令企業驚覺網絡安全之重要。他認為虛假資訊的威脅，令企業正接近另一次類似的醒覺。

有訛稱5G與新冠肺炎爆發有關的偽科學陰謀論流傳，英國多處網絡設施因而遭縱火破壞。（Getty Images）

在近期一些事件上，儘管未必真正出於犯罪動機，我們已可從中窺探虛假資訊攻擊的威力。今年4月，最早於Facebook上流傳一種陰謀論，胡說5G會抑制人體免疫系統，令人更易染上新冠肺炎，或5G以某種方式傳播新冠病毒。結果，英國多地5G訊號塔遭人縱火破壞；供應商之一英國電信集團（BT）更有一名工程師被刺傷送院。

7月，一些陰謀論群組謠傳美國家具及家品電商Wayfair一些價格高昂的工業用或商用大型儲物櫃，產品名稱都與一些失蹤女孩名字相同，因而推測該公司從事兒童人口販賣。Wayfair雖然迅速否認相關傳言，並將涉事儲物櫃暫時下架，惟經過幾個月，這陰謀論仍在社交媒體上流傳。

有關Wayfair的陰謀論在社交媒體除之不盡。有網絡安全專家認為這例子反映，假消息將成企業未來需要應付的網絡安全挑戰。（Getty Images）

Wayfair事件的起因，到底是一場破壞該公司形象的活動，還是單純以訛傳訛，無從得知。但Perlman和Breuer均認為，這可被視為未來網絡攻擊的某種測試。重點在於，在社交媒體時代，黑客、企業競爭對手及其他不法份子有了一種新方法，可以在網上造成嚴重破壞，而不需要依靠過去的入侵企業網絡技術。

這樣，相比傳統保安那種設下技術上的防線，公司、機構或政府要防禦虛假資訊攻擊就困難得多，能力和責任也會更加在於社交媒體。但正如Perlman指出，他們只擅長阻隔垃圾訊息和封鎖虛假用戶，當黑客或陰謀論者近來都已經改變策略，不再全靠機械人（bot）而人為地散播真假交雜的內容，社交媒體處理虛假資訊往往不知所措。對此，外交政策研究所（FSI）研究員Clint Watts並不樂觀：「若你不斷將虛假資訊泵進這社交媒體機器裏，而社交媒體也不在一定程度上規管什麼是可證實真相，讓深度偽造內容繼續存在，那最終的結果是大家都輸。」

（節錄）

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《勒索軟件攻擊疫情下倍增 網絡安全面對新威脅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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