長者兩蚊搭車｜與其擔心「濫用」 不如全民共享兩蚊優惠

特首林鄭月娥年初承諾放寬「兩元乘車優惠」年齡門檻至60歲，但近日盛傳有行會成員認為計劃徒增百億開支且不具經濟效益，建議煞停。林鄭日前（10月27日）首度開腔否認撤回或擱置政策，但重申要考慮財政負擔，並解決濫用長者八達通問題，似是預告延期。這既突顯港府因噎廢食的施政作風，也暴露當局守財成癖的理財哲學。話說回來，被濫用的漏洞固然亟待修補，但從長遠而言，政府也應致力減低其他年齡層的交通負擔，以消弭世代矛盾。正如《香港01》所倡議，當局理應從速回購港鐵，實行全民兩蚊搭港鐵，減低市民交通開支。

因噎廢食，守財成癖

為紓緩反修例風波的民怨，特首林鄭月娥年初推出10項民生措施，包括將「兩元乘車優惠」申請門檻由65歲下調至60歲，鼓勵他們走出屋苑融入社會，從而改善生活質素。根據勞工及福利局今年7月向立法會交代的數據，截至去年有132萬65歲或以上長者，預計2019/20年度開支為13億元。不過，有指政府近日向行會提交專家報告，當中列明若將門檻調低至60歲，將有多60萬人符合資格，預計至2025/26年度開支高達100億元，遠高於年初估算。煞停消息流出後，林鄭月娥日前公開否認，但承認需要考慮財政負擔，並且解決濫用問題。

長者八達通被濫用，也確實不容忽視。然而，勞福局局長羅致光數月前已指出「濫用」嚴重，但至今仍然束手無策。（資料圖片）

林鄭放寬優惠之初，明明估算只需額外支出17億元，如今大失預算，足見當初規劃並不完善，而長者八達通被濫用，也確實不容忽視。勞福局局長羅致光數月前透露，政府發現2018年共有360萬張65歲或以上人士持有的長者八達通在市面流通，但當年只有127萬名合資格長者；早前更有傳媒報道，目前不記名的長者八達通數目已經超過400萬張，遠超現有132萬名65歲或以上長者人口。這項龐大漏洞，明顯源於政策細節構想不周和執行疏漏，但非完全無法修補，例如可以統一實名登記、加派職員抽查等等——然而，特區政府卻以此為由諸多推遲、因噎廢食，完全忘記國家主席習近平引用「為官避事平生恥」的訓誡；更可笑是，羅致光當時已指出「濫用」嚴重，但至今仍然束手無策，令人質疑過去數月是否未瞓醒？

回購港鐵，全民兩元

再者，即使放寬優惠開支超出預算，但當財政儲備仍然高達8000億元，政府卻將其財政狀況演繹得相當緊拙，似是連增加數十億元的經常開支也難以負擔，可謂完全暴露當局毫無同理心又守財成癖的社福思維和理財哲學。港府由殖民時期到香港回歸，向來迷信完全放任市場的新自由主義，從根本漠視「政府」應該積極利用政策保障市民生活質素的重要角色，故未能在「一次分配」中建立更能確保市民可以按勞獲酬的分配制度，也未能在「二次分配」中善用社會資源和福利政策為市民減輕房屋、交通、醫療及教育等等開支的沉重負擔。

政府打算取消長者八達通，而是由個人八達通取代，以解決濫用兩元乘車優惠的問題。（資料圖片）

無可否認，這個原本只能惠及65歲或以上長者和殘疾人士的「2蚊搭車」政策，的確引發不少爭端，例如不時有巴士司機批評長者「見車就上」，反而增加通勤負擔，甚至觸發世代矛盾，又如身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀所質疑，惠民措施變相等同補貼交通運輸公司。誠然，特區政府固然需要儘快修補政策漏洞，繼續為有需要人士提供乘車優惠，鼓勵他們接觸社會；但從長遠而言，當局也應致力減低其他年齡層的交通負擔——正如《香港01》2016年面世之初所倡議，持有港鐵股權逾75%的港府，理應從速回購港鐵，繼而實行全民兩蚊搭港鐵，藉此拉低其他公共交通的開支。

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