今天，全球許多城市都在踐行、投身都市農業（urban farming），英國、尤其是倫敦，正是其中最熱衷的城市之一。自十九世紀中葉，倫敦建造全球最密集的溫室園區開始，這個繁華都市的土地不時被翻動，小型農地散佈全城。雖然果菜、肉類入口佔上一半（另一半為英國本土生產），市內一些社區還是逐漸趨向自給自足的食物供應模式。

近日在倫敦東部市區邊陲的大型商業商場區史特拉福（Stratford），在瀰漫現代城市荒涼、蕭索而杳無人煙的行人道上，臨時建構了一座圓拱型、維多利亞風格的微型溫室。這座溫室與別不同，內裏種植的作物和一般溫室無異，都是英國的水土不能種植的果蔬，但是，在氣候暖化下，這些植物在可見的將來，有機會在其首都的土地上出現。

溫室面積不足400平方呎，種有芒果、菠蘿、牛油果、番石榴、藜麥等二十多種果蔬，是一片小小的「亞熱帶森林」—這些西方人稱為exotic fruit（異國風味水果）的熱帶水果，現時在亞洲和南美洲等地種植。科學家估計，三十年後，即大約2050年，英國會熱至一個地步，一個尋常人家的後花園便能種出這些不常見的熱帶水果。

英國正大規模踐行圈地種植，在大樓的天台栽種各式蔬菜水果。（Getty Images）

全球最密集溫室園：

敢於想像 熱帶果園有望出現

這是建築團隊Studio Weave在今年倫敦設計節（London Design Festival）創作的大型裝置作品《Hothouse》，將置放一年。這溫室既種出了「未來的植物」，詰問的也是城市的未來。氣候暖化的警號早已響起，環境危機不再是新鮮事，但這裝置創作者提出的倒是，我們和自然的關係不是只有「劫數難逃」和暗淡的絕境，而是我們將會和自然建立一個怎樣的新關係？

探索低能量高效能的溫室種植，可能是未來應對反常氣候的策略之一。2014年，利河谷趁着農業革命抬頭，重新擴展溫室範圍。當地市議會批准擴展21公頃園區，主要種植青瓜（cucumber）和胡椒（pepper）。

都市農場呈現倫敦典型的混雜風景，動物在草地上走動，背景是玻璃幕牆式高樓大廈，城與鄉的反差相當逗趣。（Getty Images）

「當圈地種植（Horticulture）多年來再也無法自給自足，英國市面上每五個番茄當中有四個為進口，英國民眾在這個時代重新渴求有質素的英國出產。」利河谷種植者協會（Lea Valley Growers Association）秘書Lee Stiles如是說，「當代農業需要現代的建築和設施，很高興官方規劃署看到這個需要，把土地重歸本地農業。」

除了市郊外圍的大型種植，在倫敦寸金尺土的市區內亦奉行更極致、更多元化、結合社會經濟人文發展的農業實驗。英國正大規模踐行圈地種植概念，在不同社區、商廈和住宅區，乃至在大樓天台和地底等石屎磚屋的夾縫裏，種植各種各樣的蔬菜水果。作為世界級都會，倫敦竟有47%土地為耕地。英國可說是透過各式小型耕地，用盡小塊、碎裂的市區空間。雖然，上世紀後期倫敦農地在農業綠化的友善政策下遍地開花，高效能、善用能源的方法種植（即農業科技，又稱Agtech）則到近年才有較顯著的發展。

前兩個耕作法在英國的進展原本稍為緩慢，惟近年加速發展，如今已反過來超越不少國家。

今年倫敦設計節的裝置藝術作品《Hothouse》，特意在溫室種出「未來的植物」，並詰問城市的未來。（Getty Images）

世界首個地底農場 ：

借助科技 種植「不可能的植物」

在倫敦南部的克拉珀姆鐵路交匯站（Clapham Junction）附近繁忙街道底下33米，有一條佔地7,000平方米的隧道，乃二戰時期的防空洞，可安置約8,000人。戰後曾改造為露宿者的廉宜旅店，以及成為軍人或移工的第一個家。1956年在古吉街（Goodge Street）的地底防空洞大火以後，克拉珀姆防空洞被勒令關閉，之後被廢用多年，只供參觀。

2015年，克拉珀姆防空洞獲重新徵用成為地下種植公司Growing Underground的農場。它是全球首個地底農場，一片粉紅燈光照灑的垂直種植長廊，有如未來主義式農業基地。隧道內種有不同的香草（sprouted herbs）和「沙律菜」，例如火箭生菜、豌豆芽、紅芥末、粉莖蘿蔔及香菜等。這些菜都賣給倫敦當地街市、超市、批發商和著名廚師。

Growing Underground的農場是全球首個地底農場，一片粉紅燈光照灑的垂直種植長廊，有如未來主義式農業基地。（Growing Underground網頁圖片）

兩位來自英國西南部布里斯托（Bristol）的創辦人Steven Dring和Richard Ballard，一個原是財務規劃師，一個是電影導演，他們是兒時好友。當年在酒吧的一席談話引發展開這場「地下活動」的念頭，這一切要由兩本書說起。有關Steven與Richard創立地下農場的詳細經歷，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《倫敦經驗 都市農業：圈地種植成趨勢》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】國泰教訓 香港縮影 是時候重整航空產業規劃了

香港管治到底出了什麼問題？

政府懶理 港大擬自設工廠 專家籲港產疫苗納特區戰略儲備

總統選舉最後一辯：特朗普錯失良機 拜登不失而勝

電池技術超前發展 駛進「電動時代」

倫敦經驗 都市農業：圈地種植成趨勢

親睹動物屍橫遍野如煉獄 虐畜無情 拯救有價！