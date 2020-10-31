小型城市農地如何不至淪為偶然的實驗、石屎森林的點綴，而是成為足以支撐城市未來食物供應的「良田」？這需要仰賴地區以至國家政府的相關政策，並輔以堅實的消費習慣支持，始能起激勵作用，甚至形成有系統的、有框架的在地農耕產業。

第一是土地。可耕土地供應緊絀，垂直耕作需要的是使用閒置的城市空間或建築物。

Growing Underground創辦人原先想在高樓試行垂直種植，但因租金太高，他們轉向主動聯絡克拉珀姆（Clapham）市議廳以較低價租用被廢棄的防空洞。現時全球最大的垂直農場多是來自廢棄建築，包括美國新澤西州的鋼鐵廠。「Transfarming」成為西歐，以至歐洲其他地方的趨勢。

Growing Underground原先想在高樓試行垂直種植，但因租金高昂，轉以較低廉價格租用廢棄的防空洞。（Getty Images）

英國可供借鏡的是：無論地方多小，都有特別建立農田的方法。例如位於大英圖書館背後的繁忙市中心國王十字區（King's Cross），就有「可移動」的微型社區農圃—由慈善組織Global Generation開辦管埋、以棄用的玻璃門砌成的「溫室」，更用盛載大型廢料建築貨斗充當農架。農場內有一個設備齊全的廚房，讓民眾直接摘取農場內的作物，隨即轉化到餐桌，製成美味料理。他們服務於國王十字區的民眾，並負起教育和啟發倫敦人耕作的責任。

民眾直接摘取農場內的作物，隨即轉化到餐桌，製成美味料理。（Getty Images）

此外，還有農圃隱身於火車站旁，並不時變身為文化表演場地，更有天台農圃位於倫敦名牌商店區附近。香港的商業區如西九和中環雖然也有不少天台農圃，但這些農圃通常不會開放予公眾—即使是法例上的公共空間，若然包含在商場和商廈之中，其物業管理政策也令這些地方「私有化」，影響公眾到訪和使用天台農圃。

倫敦超市內售賣的Growing Underground農產品。（Getty Images）

倫敦市長在2006年及2012年交出的規劃藍圖均提出鼓勵市內耕作，以「首都種植」（Capital Growth）為主要理念，開拓市內農地……

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上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《政策支持 開拓小塊耕地 善用廢棄建築》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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