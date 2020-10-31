上述提及近年發揚的都市農業試驗—社區農耕、垂直種植及環境控制耕作，看似是都市農業平行而不大相交的發展方向。這些「理想」可否聚合成為都市的可持續烏托邦原型？在歐美國家和民間的支持下，科學家和規劃師都在探索這個可能。

一家由科技實業家開辦的英國初創公司正在研發並提出，在世界不同地方建立科技社區生態村，並說未來將率先在荷蘭實現，及後可能在其他歐洲國家試行，包括英國。該間名為ReGen Villages的非牟利初創公司跟各國建築團隊共同研發，其中包括完成了初步構思方案的瑞典建築團隊White Arkitekter，以及英國奧林匹克體育館的建築師Sir Robert McAlpine等；它也跟各國政府商討，在全球建造結合科技和仰賴自然系統的生態村（eco-village）模式—低密度人口、循環經濟（circular economy）、自給自足。

結合科技和仰賴自然系統的生態村，可節省水和電力等能源。（Getty Images）

生態村的誕生承接自上世紀六、七十年代的社區運動，以及八十年代中期公共住宅和生態村運動，及至九十年代生態村的構想正式由羅拔．吉爾曼（Robert Gilman）和黛安．吉爾曼（Diane Gilman）提出，他們撰寫的研究報告《生態村和可持續發展的社區》（Ecovillages and Sustainable Communities）影響深遠，生態村陸續在六大洲逾70個國家建立起來。生態村的社區規模較小，成員約為200人，成員之間分享共同的生態觀和經濟觀。生態村會減少使用水和電力等能源、積極開拓再生能源，並促進本地社企和農業發展……

若山 文化工作者 兩年前赴倫敦深造，現定居英國

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《展望未來 建立科技社區生態村？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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