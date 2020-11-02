政治光譜四分五裂的「袁氏這一家」，儼如無數香港家庭縮影，但有別於很多人的拒絕溝通，袁彌昌仍然可與雙方大談政治，像是連結家庭關係的「雙面膠」。在「中間派無用論」大行其道的今天，他還想成為修補社會撕裂的「黏合劑」。只是，經過反修例風波，被討論、被否定、又再被討論的「中間派」究竟是什麼？香港又需要怎樣的「中間派」呢？

在政治上，袁彌昌是不折不扣的「中間派」—先出任標榜「第三條路」的民主思路總幹事，又加入聲稱「修補裂痕」的曾俊華競選特首班底，再獲自詡「開明建制」的葉劉淑儀青睞成為新民黨政策總裁，後加盟「建制壞孩子」田北俊籌組的「希望聯盟」。在家庭中，袁彌昌也是「中間派」—胞妹是「激進民主派」人民力量前主席袁彌明，父親是近月積極呼籲美國「消滅中共」的新晉KOL袁弓夷，妻子則是建制派新民黨立法會議員容海恩。

政治光譜四分五裂的「袁氏這一家」，近日被香港電台節目《鏗鏘集》搬到觀眾眼前。影片中，袁彌昌不同「陣營」的親人在「政治話題」面前不可調和，儼然是很多香港家庭的縮影。但不難發現，袁彌昌的角色十分微妙，無論與父親、妹妹，還是和太太，都可以「談政治」。

從家庭「雙面膠」到香港「黏合劑」

「我太太是在建制這邊，我曾經也在其中，所以我們可以向家人提供事件背後的內情和邏輯，告知我太太在建制派中的一些難言之隱—這些更加能夠完整地呈現一些事。有時候就是需要有人去疏導和溝通，所以告知兩邊的真實情況和內情，其實就是我的家庭角色了。」袁彌昌對《香港01》說。對於去年反修例風波期間頻繁出現在大眾視野前，他表示，或許大家會奇怪袁彌昌竟接受《大紀元》、《看中國》訪問，但其實他認為，這些媒體也只是想要熟悉建制派及「西環」的人站出來中立地評論—因為身在建制中，定不可能暢所欲言，而民主派，會對對方的邏輯和內情不甚了解。「所以說，我現在這個角色、位置，也正是我在家裏的、在整個香港的角色和定位。」他說。

當然了，這樣的定位，一直以來都難以被香港社會和政壇所接受。無論是「雙面膠」還是「黏合劑」，在公眾心中始終都只是「兩邊找着數」、「騎牆」的美化版形容。這樣的印象並不令人意外，一直以來，聲稱走中間路線的個人或黨派，從未走出「什麼是中間派」這個質疑。缺乏明確目標、政治論述空洞、立場搖擺不定等致命缺陷，令此路線除曾俊華外，就難以找出第二位較為成功的代表。

袁家正是當下香港縮影，不少家庭都基於政見分歧而產生不同程度的撕裂。（港台截圖）

對此，袁彌昌表示：「我最近嘗試探討的問題，第一就是『中間派，你是誰』？第二就是中間派角色在整個『一國兩制』制度設計中有什麼功用。我會覺得，現有制度設計，正正就是想要形成『中間大、兩邊小』的格局—當時，為了維持『一國兩制』而訂立的所謂契約，就是不可侵犯人們的生命和財產自由，這樣才令到大家支持和維護這個制度。不同於兩邊極端的部份，在政治立場和意識形態上不突出、不願被任何公權力干涉和損害權力自由的『自由意志者』，是香港社會的重要持份者，也是穩住香港的根基所在。」

代表民粹化下 「被沉默」的大多數

今年9月，香港中文大學香港亞太研究所發表了關於移民的民意調查，在移民原因中，選擇「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」的最多，佔27.3%，「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」其次，共23.6%的人選擇。而因厭煩香港政治鬥爭而移民的，則是袁彌昌所言的那些「頂唔順嗰啲嘢」的「中間選民」。「他們更傾向政治冷感，厭煩兩邊的兩極化，而因為他們中很多是中產，有一定的財力，故更傾向移民。」他也解釋，這群人作為香港社會中的有力持份者，是香港根基的重要組成部份，但是隨着兩極的極端化愈來愈嚴重，這個根基正在逐漸被兩邊有意識地「滅聲」。

袁彌昌認為，「騎牆」、「投共」這些形容，實則為人格攻擊及抹黑（資料圖片／黃寶瑩攝）

而代表這些「中間選民」的中間派，自然也是眾矢之的，袁彌昌認為，民粹主義可令兩極得益：「當仍有中間的聲音去批評、挑戰兩極時，兩邊的人就無法獲得他們的最大利益，故他們會系統性地消滅中間的聲音，中間派始終都被兩邊分別打擊，也是他們的操作方式而已。所以，我們常說市民是沉默的大多數，但其實，他們只是『被沉默』了而已，之後就令到他們這些人移民，或者從此就不去投票。」這樣的結果，不僅會逼選民只能在愈發極端了的建制及泛民陣營中二選一，也會令香港社會逐漸失去理智的聲音。

他也認為，「騎牆」、「投共」這些形容，實則為人格攻擊及抹黑，而現在的社會狀況，正是用了這種「兩極邏輯」：「你若不支持民主派，你就是建制派、是共產黨。甚至現在還有『你不支持特朗普，你就是共產黨』的思維—實質上這兩件事是沒有關係的嘛。這也就是系統化滅中間的聲，將中間的言論空間恐怖化，扭曲道理和原則。但幸好，最近社會上逐漸開始了解什麼是民粹化，開始知道這樣的兩極化是不行的。」

袁彌昌試圖以國際視角，去接軌本港政治—一邊是美國制裁，另一邊是《港區國安法》的實施，他作為中間部份的發言人，意識到維護香港國際金融中心的地位、司法及自由的根基，才是最重要的，而非政治紛爭。所以他認為，自己要走的，是一條合理的、有戰略性的路線，這才有利於香港的長治久安。然而，兩極化下對中間政治的打壓，故意放大矛盾，也令相信中間路線的勢力無法聚合，而中間的選民，也就無人代表。袁彌昌就是代表這些人站出來參選的。

袁彌昌認為在建制及泛民陣營中二選一，會令香港社會逐漸失去理智的聲音。圖為5月18日內會主席選舉。（資料圖片／李澤彤攝）

中間路線長路漫漫「未ready」

7月底，袁彌昌以「拒絕兩極，理性破局」為口號，報名參選港島區直選。他自知「理性」、「中立」這些詞已變得面目全非，並自嘲參選口號確實「麻麻哋」。同時，他也承認此次出選是有些倉促的，因為這條中間政治的路線其實「仲未ready」。他直言：「人家整天攻擊我，為什麼你連一個最基本的政治論述都講不出來？但你也會發現，真的是一片空白！所以，我要由『中間派，你是誰』這麼一步步推下去，我們想做的、正在做的是什麼，才會有答案。所以，我並不期望很快會做到。」

7月底，袁彌昌以「拒絕兩極，理性破局」為口號，報名參選港島區直選。（資料圖片／盧翊銘攝）

他也承認，無論是他自己，還是現在所在的「希望聯盟」，都是有局限的，反觀當初「民主思路」的設置及組成，可能才是最適合中間路線的—不僅有相應的學者，更是匯集了很多真心相信中間路線的人。

「我依然覺得麥嘉晉他們是很合適的人，不過，他們現在對政治可能沒有之前那麼投入了。我現在放下了參選的身份，因為我至少要在理論層面搞清楚。如果我還未搞清楚，卻繼續不停表態，是沒有意義的。我一定要先將基本的框架和論述搞清楚。」他講了很多次「搞清楚」，或許，對於中間派而言，現在最重要的是，他們自己需要「搞清楚」這條路意味着什麼、要將香港帶往什麼位置，然後才能將這條出路清清楚楚地「推銷」給市民。

一直以來，袁彌昌都以學者形象示人，發表的言論也都是在學術理論層面—這就導致一般市民或讀者很難消化「威權主義」、「權威主義」、「自由意志主義」等專業術語。而如果選擇參選立法會，就一定要面對選民，將路線的理念「翻譯」成一套易於令大眾理解的話語才可以。但偏偏，這些參選人的條件要求，甚至選舉技巧，他都不甚掌握。他直言自己「非常不擅長辯論」，也不怎麼會「動員選民」—不然也不會想出如此「麻麻哋」的選舉口號。「我想嘗試的，是給中間選民一種戰略性的選擇。我是一個學戰略的人，我其實想找到什麼是戰略上的必然選擇和必然性，而不是去建立政治勢力，講點好聽的或者煽動的話—我不想這樣做，因為我只是想把一條合適的路、行得通的路找出來。」

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《與袁彌昌對話 中間派，你到底是什麼？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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