為期四天的中共十九屆五中全會於上周四（10月29日）落幕，次日中共首次以「中共中央」的名義舉行了一場高級別新聞發布會，可見此次中全會的重要程度。這是中共在國內外環境劇烈變動下召開的一次具承上啟下意義的會議。在中國內部轉型和中美關係歷史性轉折的背景下，北京宣布了一個應對這一局面的「五年規劃」，以及內容更廣泛恢弘的「2035年遠景目標」—這將是中共接力完成其2050年「民族復興」任務的至關重要的準備。

這份代表了中共領導人執政雄心的「十四五規劃和2035遠景目標」之所以不同尋常，不僅因為這是中共時隔二十五年拋出的第二個「遠景目標」（1995年的中共十四屆五中全會曾審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展「九五」計劃和2010年遠景目標的建議》），以奠基更為遙遠的「第二個百年目標」（中共建政一百年建成現代化強國），更在於它的特殊背景。

北京於五中全會宣布一個應對這一局面的「五年規劃」，以及內容更廣泛恢弘的「2035年遠景目標」。圖為中共十九屆五中全會現場。（中國央視新聞）

逆境下的戰略機遇期

美國近年對華施壓乃至中美雙方的互相攤牌及其帶來的衝擊，對此次五中全會影響頗深，也讓中共對中國所處的國際環境作出了新的判斷。這份6,200多字的會後公報稱，「當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」，一方面，國際力量對比深刻調整；另一方面，中國社會主要矛盾變化帶來新特徵、新要求，中共必須「善於在危機中育先機、於變局中開新局」。

例如中美貿易戰的發生，以及美國對華為等高科技公司的「圍堵」，反而刺激了中共堅定走科技創新之路。公報明確「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」。 從2018年2月的「中興事件」開始，美國不斷打擊中國科技企業，並鎖定「中國製造2025」相關產業。中國政府當時就意識到，這項雄心勃勃的計劃已引發美國的強烈反彈。作為中國國家核心利益所在，中共不可能放棄高科技發展和相應的高端製造業轉型，所以，此次公報雖然迴避了「中國製造2025」這樣的表述，但是在「『十四五』時期經濟社會發展主要目標」部份，「經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高」等表述顯示，不含「中國製造2025」字樣的「中國製造2025」無處不在。

美國對華為等高科技公司的「圍堵」，反而刺激了中共堅定走科技創新之路。（資料圖片）

另外，值得關注的是，此次五中全會並未提及中共「接班人」事宜，按照慣例，往年的五中全會也曾多次公布相關的人事調整，據統計，至少有八次五中全會曾涉及中共高級別人事調整。例如，毛澤東曾在1934年的中共六屆五中全會上成為政治局委員；鄧小平在1989年的十三屆五中全會上由軍委主席任上退休，並點名江澤民接班；習近平則是在2010年舉行的十七屆五中全會上被任命為中共軍委副主席，成為胡錦濤的「接班人」。

據官媒透露，繼「十三五規劃」後，中共總書記習近平再度擔任「十四五規劃及2035遠景目標」建議起草小組組長。（新華社）

四個關鍵主題 加速發展步伐

根據內地官媒披露，繼謀劃「十三五規劃」後，中共總書記習近平再度擔任「十四五規劃及2035遠景目標」建議起草小組組長，並在此次中全會上就《建議（討論稿）》作了說明。事實上，在此前數月內，習近平為此召開多次中央政治局及其常委會會議，並動員企業家、科學家、基層代表等建言獻策。儘管目前人們還無法洞察這份建議全文，但上周四的公報仍披露了至關重要的信息…

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上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《解讀中共五中全會公報 一份中美博弈影響下的高層決策》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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