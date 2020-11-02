上周四（10月29日），美國經濟分析局（BEA）公布了最新經濟數據，今年第三季度國內生產總值（GDP）按年率計算回彈33.1%，升幅創1947年美國政府有此項紀錄以來最高；按季度計算，第三季度美國GDP較上季上升7.4%，較2019年同期下降2.9%。數據公布時，距離美國總統大選僅有五天，可以說為四年任期將滿的特朗普政府打完了最後一張經濟牌，卻不一定能再度把他送進白宮。

美國第三季度GDP數據公布之後，特朗普在社交媒體Twitter上表示，這是美國歷史上最好的GDP數字，2021年的經濟增長也將非常棒。顯然，他認為經濟復蘇的勢頭有助他獲得更多選票。然而，實情又如何呢？

受到消息提振，美股反彈，道瓊斯工業平均指數上周四收漲0.52%，報26659.11點；標準普爾500指數漲幅1.19%，至3310.11點；納斯達克綜合指數收漲1.64%，報11185.59點。

此外，美國勞工部（USDL）最新失業救濟申請數據顯示，在10月24日結束的一周內，全美首次申請失業救濟人數為75.1萬人，較前一周減少四萬人，不僅好於市場預期，也是3月以來的最低水平，但據估算，目前首次申請失業救濟的人數依然是疫情爆發前的五倍左右。

特朗普近期多次表示，將出台一個「非常大」的經濟刺激計劃，希望比之前推出的計劃規模還要大。特朗普還承諾，將在大選結束後盡快實施計劃。他將繼續幫助航空企業，並考慮進行另一輪薪酬保障計劃（PPP）談判。

美股可能預示總統選舉走向

強勁的經濟增長和美股連創新高是特朗普一直標榜的任內兩大功績，但近期美股似乎並不買賬，目前三大股指與前期高位相比跌幅已經近10%。本周股市下跌對於執政黨而言似乎也不是個好兆頭，

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《選戰前夕公布最新經濟數據 特朗普打完了最後一張經濟牌》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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