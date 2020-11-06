歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）9月底發布了三款飛機新設計意念，力爭2035年氫能飛機商用化。這正好配合德國、法國等提倡的新冠肺炎疫情後「綠色復蘇」政策，一些國家和能源巨頭亦已制定轉型氫能的計劃。在各種再生能源成本不斷降低之下，是次疫情會否再推氫能一把，讓這種潔淨能源真正走進主流？

空中巴士（Airbus）計劃在未來五年內測試三款氫能飛機設計。（Airbus）。

空中巴士計劃在未來五年內測試這三款設計，預計會先花兩年挑選供應商及生產基地，到2035年有首款氫能飛機投入服務。行政總裁Guillaume Faury形容是次發布是「航空業的歷史性時刻」，「這行業有史以來最重要的轉變」：「我們向世界展示了有志實現零排放飛航的未來願景。我堅信，無論是在合成燃料中，還是作為商用飛機的主要動力，使用氫氣都有潛力顯著減少飛航對氣候暖化的影響。」

在運輸看到新機會

高昂成本及配套不足，令氫能一直未獲航空界廣納。汽車業也有類似情況。例如在美國，只有豐田（Toyota）、現代（Hyundai）和本田（Honda）三間主流汽車製造商有出售氫燃料電池車款。去年，它們總共只賣出了約2,000輛，比福特的F-150小貨車平均每天售出量還少。其他陸上交通的應用，例如倫敦的氫燃料電池雙層巴士或法國鐵路公司Alstom研發的氫能火車Coradia iLint，都只屬小規模。

推動私家車轉型氫能多年不果，車廠現正轉由大型貨車入手。（Toyota）

但現在，車廠將焦點從私家車轉到貨車運輸行業。一方面，氫燃料電池對於長途行駛且需要快速補充燃料的商用貨車來說，明顯較純電動車採用的鋰離子電池佔優。另一方面，各地愈趨嚴格的排放規定促使車隊營運商考慮汰換柴油貨車來降低污染。例如，據歐盟規定，歐洲車廠本年必須將汽車碳排放量減至每公里95克；美國加州一項新法例亦要求商業貨車的賣方到2024年必須至少提供一些零排放車款。

所以，不少車廠都視貨車運輸為氫能的新突破口。目前沒有出售任何重型貨車的現代汽車希望藉此打入北美商用貨車市場，計劃在今年交付50輛新的氫燃料電池貨車，並在十年內增加至12,000輛。豐田10月初宣布，將與子公司日野汽車共同在北美市場開發重型氫燃料電池貨車。戴姆勒（Daimler）最近也將其氫燃料電池的重點由乘用車轉移到貨車，包括旗下Freightliner和Western Star品牌。它在4月與瑞典車廠富豪（Volvo）聯手，開發貨車用及工業用氫燃料電池。

在新冠肺炎疫情打擊經濟下，德國的「綠色復蘇」策略頗為進取。圖為德國薩克森（Saxony）州的一個汽車加氫站。（Getty Images）

全球推動脫碳復蘇

空中巴士及汽車業者的氫能願景，在疫情重創全球經濟下，似乎不再是一廂情願。愈來愈多國家視疫情為契機，祭出轉型環保的「綠色復蘇」策略。愈來愈多國家視疫情為契機，祭出轉型環保的「綠色復蘇」策略。德國可算是最進取的國家。該國政府在6月初公布了1,300億歐元的經濟刺激方案，除了大手補貼民眾購買電動車外，亦撥款90億歐元推動氫能發展。

歐盟也在7月中成立了「歐洲潔淨氫氣聯盟」，支持成員國發展氫能，目標到2030年時建成至少共40吉瓦的綠色氫氣電解設施。同樣主張綠色復蘇的法國，在9月推出的「法國重啟」經濟振興方案中，有300億歐元用於「生態轉型」綠色投資，包括氫能。雖然氫氣目前佔全球能源供應不足5%，其中大部份用於煉油和化工生產。但是，彭博新能源財經（BloombergNEF）預計，在有力的政府政策推動下，到2050年，氫氣將佔全球能源消耗的近四分之一。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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