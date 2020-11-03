國產抗日片往往令人嗤之以鼻，原因是政治宣傳（propaganda）味道太濃；以國民革命軍為主角的《八佰》，則多沒有貶低國民黨、抬高共產黨的意涵，最多只有典型戰爭片的保家衛國元素，劇情重點乃刻劃殘酷戰爭下的真實人性。此外，該片更是全球第三部、亞洲第一部以全IMAX攝影技術拍攝的大片，也印證華語電影技術的新高峰。

《八佰》不論動作場面抑或人物設定，都傾向於寫實戰爭片路線。（《八佰》劇照）

不論國產的抑或荷里活出品，戰爭片難免涉及政治宣傳；本片之與別不同，正在於沒有特別「主旋律」，這在華語戰爭片中尤其珍貴。由《戰狼》系列到《紅海行動》，皆屬票房大熱的現象級電影，然而，相關電影雖以荷里活式超火爆動作包裝，但人物塑造卻極端面譜化，民族主義與浩然正氣的光環照耀主角。相對之下，《八佰》不論動作場面抑或人物設定，都傾向於寫實戰爭片路線，就連可供煽情的段落都不太「狗血」。另外，「妖魔化」日軍的處理亦相對克制，而最受大家關注的「政治正確」爭議，則體現在片中一幕「護旗手」重頭戲，更是讓「青天白日滿地紅旗」飄揚！

最受大家關注的「政治正確」爭議，則體現在片中一幕「護旗手」重頭戲，更是讓「青天白日滿地紅旗」飄揚。（《八佰》劇照）

值得留意的是，本片乃繼《復仇者聯盟》的第三、四集後，影史上第三齣整套都以IMAX技術完成的電影。導演管虎早年執導的，都是格局較小的作品；今次手執8,000萬美元的豐厚資源，不怕向難度挑戰，足見藝高人膽大。事實證明，電影將IMAX的浸沉式觀影體驗發揮極致，卻沒有如荷里活大片般賣弄破壞式大場面。團隊善用廣闊畫面，呈現具緊迫感和包圍感的戰場「實錄」，氣氛絕對媲美《鄧寇克大行動》、《1917》等作品。

+ 8 + 8 + 8

《八佰》重現了二戰時著名的「四行倉庫保衛戰」—這個倉庫的意義，既是上海完全淪陷前的最後一塊土地，更是上海租界前的一座「橋頭堡」。「800」位國民革命軍士兵，面對兵力遠超自己的日軍，居然在此頑強地守了四日四夜，他們在租界前負隅頑抗的表現，既令一眾老外擊節，並成功爭取國際支持中國抗日，更喚醒了國難當前、國民不應只顧自己安穩的意識……

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《《八佰》國產抗日片的新經典》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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