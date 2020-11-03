《老豆死開一陣先》原名為《一度死んでみた》，直譯為「嘗試着死一次」。相較之下，原名更為切題，香港譯名就鬼馬風趣一些，對沒看過電影的人來說也有衝擊力。堤真一在《海街女孩日記》中戀上廣瀨鈴的姐姐，這部戲兩人做了父女，再結戲緣。堤真一的搞笑功力一直有目共睹，在當年《大和撫子》中的優異表現歷歷在目，《老豆死開一陣先》完全開正他的戲路，反而是過往多以純情角色示人的廣瀨鈴要在本片中進行無厘頭表演，算是相當大膽的嘗試，也恐怕是本片最大的賣點之一。

片中講述叛逆的少女（廣瀨鈴飾）與不懂表達情感的老豆長期不和。（《老豆死開一陣先》劇照）

電影從日本人最關切的家庭議題入手，講述叛逆的少女（廣瀨鈴飾）與不懂表達情感的老豆（堤真一飾）長期不和，父親開設藥品研發公司，女兒則想要組band出道，一邊苦於無法溝通，另一邊則一心想要叛逆。老豆為了查出公司管理人員中的商業內奸，服用新研發的假死藥物，反而讓父女兩人有了互相溝通、互相包容的契機。公司的內奸不希望假死的父親「復活」，女兒要想盡辦法解決事件，電影就是一個如此荒誕和兒戲的故事。

老豆（堤真一飾）為了查出公司管理人員中的商業內奸，服用新研發的假死藥物。（《老豆死開一陣先》劇照）

導演濱崎慎治拍廣告出身，在電影中，觀眾可以看到他充分利用了自己的優勢。《老豆死開一陣先》不是按事件發展順序來講故事，濱崎慎治做了很多場面調度，並借助視覺語言，先交代父女二人的日常關係，再輔以各種插敘和倒敘，以及MV和次世代風格等多樣的鏡頭補充信息，交代前事。格式也頻繁變化，有復古的Lo-Fi片段，有美式卡通的幽默花絮，還有快速切換剪輯等廣告常用的手法。在視覺層面，《老豆死開一陣先》絕不沉悶，它帶有靈巧的節奏感，相信那是如今年輕觀眾喜聞樂見的風格。

+ 6 + 6 + 6

堤真一和廣瀨鈴以漫畫化的表演貫穿全片，盡力將其中的惡搞味道「谷到最盡」……

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上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《《老豆死開一陣先》日式新包裝下的老故事》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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