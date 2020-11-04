美國政府在10月22日及上周一（10月26日）清晨，兩度宣布向台灣出售總值近42億美元的武器，為特朗普政府任期內最具針對性的對台軍售。除此以外，台、美、日、澳、印亦高調軍演，展現美國在台海問題中的強硬態度。大陸對此反應強烈，除予以嚴詞譴責，解放軍軍機亦持續進出台灣西南空域。

此次軍售內容包括相當敏感的攻擊性飛彈，是美國政府與台灣斷交、開始實施《台灣關係法》之後，最敏感與龐大的攻擊性武器銷售案，此案將依照美國近期的印太地區戰略與第一島鏈防禦戰術，將台灣於短期間內打造成為所謂「刺蝟島」（Hedgehog Island），實行台灣島的「豪豬戰略」（Porcupines Strategy），這是美國印太戰略下，迅速實現所謂「台灣堡壘化」（Fortress Taiwan）策略。

特朗普批准對台軍售F-16V戰機。（資料圖片）

三大項攻擊性武器包括「高機動多管火箭系統」（HIMARS）和搭配其使用的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）；台灣海軍使用的「陸射魚叉陸攻飛彈系統」（RGM-84L-4 Block II Harpoon）；台灣空軍使用的AGM-84H「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）。

詳細數量為11套HIMARS、多達64枚ATACMS炮兵戰術彈道飛彈、135枚AGM-84H型增程距外陸攻飛彈、400枚RGM-84L-4 Block II型陸射魚叉陸攻飛彈、100輛魚叉陸攻飛彈發射車、25套相關射控雷達組，以及411個魚叉陸攻導彈飛彈儲存箱和相關練習彈等設施，規模與價格都相當驚人。

10月26日，美國宣布新一輪對台軍售，價值23.7億美元的魚叉海岸防禦系統。（波音防務官網）

把台灣打造成「刺蝟島」

這是美國第一次出售純攻擊性武器彈道飛彈武器系統給台灣，而龐大數量的ATACMS彈道飛彈，未來將專供HIMARS高機動多管火箭系統車輛進行射擊，此種飛彈射程至少達300公里以上，此次美國出售的是單一彈頭（Unitary）型的M57傳統式ATACMS飛彈，相信未來出售具備攻艦能力的精確打擊導彈（PrSM）的機會不低。

國台辦發言人朱鳳蓮嚴詞譴責美國對台軍售。（中央社）

多達135枚的AGM-84H型增程距外陸攻飛彈，也是美國首次出售給台灣的純攻擊性空射型匿蹤設計長距離巡弋飛彈。而台灣將是全球第一個使用F-16V型戰機操作增程型距外陸攻飛彈的地區，未來的操作經驗將獲得全球重視。

400枚射程約125至250公里的陸射魚叉攻陸飛彈與135枚增程型距外陸攻飛彈，這535枚的攻擊性飛彈皆由美製魚叉（Harpoon）系列飛彈衍生增程改良而來，不再單純地僅具攻船效能，更具備攻陸效能，搭配美軍軍規GPS信號及標定資料庫，其攻擊效果將會相當驚人……

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上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《美破天荒宣布售台三大項攻擊性武器 軍售軍演令台海陷入緊張》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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