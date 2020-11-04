【港製標籤消失．二】拒北移紡織廠：香港品牌不鬥平　以品質取勝

那些年紡織及製衣業是香港製造業的命脈，其就業人口及生產總值更佔據整體製造業約四成，而在1980年更達到高峰，連帶的進出口貿易行業，就業人數合計達到46萬人，佔當年總就業人口近兩成。在上世紀七、八十年代，港產服裝出口量長踞世界之首。 隨着工廠北移，香港最後一家大型紗廠也於2014年倒閉。留在香港，仍主打香港製造的工廠只有寥寥數家，逢發織造公司是其中之一，公司在兩年多前成立了KnitWarm品牌，主打把獨家研發的智能發熱技術融入自家生產的紡織品當中。

KnitWarm採用了智能針織發熱技術，運用3D無縫針織編織成一系列智能發熱產品，只需連接細小的充電器，便能在短時間內產生最高攝氏40度熱力，產品更可連接手機應用程式，控制發熱功能。他們成立至今，已推出十多款產品，由眼罩、口罩、頸巾、腰帶，到外套、手腕帶，除了保暖，也有保健作用。

借助智能發熱技術，除了可做保暖產品，也能讓銀髮族及運動員當作保健產品。（鄭子峰攝）

從代工到建立品牌 不能劃地為牢

公司總監吳錦權透露公司以往主力做OEM（代工生產，Original Equipment Manufacturer），廠方只負責生產程序，並不負責生產後的銷售。而當初推出KnitWarm，正是希望建立屬於自己的品牌及專注研發。兩者的比重過去是六四比，公司希望未來能夠逐漸把比重逆轉，將重心放在研發及開拓品牌上，畢竟代工生意在市場上的競爭者太多，利潤又少。堅持一織一布都在香港製造，背後更需要金錢與努力。

過去做代工生意，廠方角色較為被動，往往要等客人下單，廠方再考慮自己的技術與能力可否在限期內完成，才決定是否接單。因為疫情，全球經濟環境受到打擊，也難言疫情何時完結，更何況沒有人預料到經濟何時復蘇。故此，吳錦權與郭志雄都希望自家品牌與研發能夠慢慢取代其代工生意，由自己拿回營運的主導權。

KnitWarm從過去主力做代工生意，到今天研發新技術發展自己的品牌。圖左為郭志雄，旁為吳錦權。（鄭子峰攝）

不過，從過去接訂單生產，到現在自己一手一腳負責產品設計、生產、推廣及銷售，真的適應嗎？

「轉變很大，建立品牌要參與產品設計、生產及零售，還有市場推廣，與代工生意是兩件事來的，我們只能邊做邊學。現在回頭看，很慶幸的是早幾年便轉型（建立自己品牌及研發），因為代工生意的利潤愈來愈低，生存空間亦愈來愈小。以前的難處是每季要做很多新物料供客人選擇，也沒想過要為自己的產品取得專利，現在是不斷去做paper（文件）保障自己。」吳錦權說。在旁的另一總監郭志雄也認同：「以前是完成生產後，整件事便完了，現在是生產後才是一個『開始』。做代工生意是幫人做嫁衣裳。」

KnitWarm申請的專利技術正是從香港理工大學一項新研發的項目改良而成。從研發報告到正式投產，仍然有一段距離。當真正要把技術融入產品時，問題開始浮現。郭志雄解釋，「從學術研究到落地去做，過程不太理想。例如報告中提及產品的發熱功能，需要較大型的外置電。現在的電話只是那麼小，研究（不改良的話）難以落地。」故此，即使有現成的技術可用，他們還是用了一年多的時間作出改動，把產品的耗電量降低，藉此減少充電器的體積，又能不減發熱技術的成效。

從北移到堅守陣地 不會忘記初心

他們也不是沒想過在其他地方設廠，曾經短暫在內地發展，也曾經與泰國的廠房合作。不過兜兜轉轉，還是決定留在香港。

二人認為，香港製造品牌賣的是「品質」非「價錢」。（鄭子峰攝）

吳錦權回想起當時，「在七、八十年代，很多同業都去中國內地發展，我們都有去了解，坦白說，當時環境很混亂，大家都說問題很易解決，我卻覺得這麼容易解決的話，自己也很容易被解決。不出數年，北移的同業都開始自殺式割價去搶單。從那時開始，我們構思新意念，開始用其他廠不敢做的技術及物料，結果客人的反應踴躍。」

「曾經試過在國內生產，我們想做高端產品，但在內地製作的成品卻不太理想，並不是我們想要的效果。同時，我們計過數，發現兩地的成本並不是差得很遠，反而在內地做，成本或會上升。（為什麼呢？）我們不適應內地的工作狀況。在香港生產需要20人，在內地卻要動用上60人，工作進度卻不及香港。內地的人工又不斷上升，加上物流成本，所以最後只做了一段短時間便放棄。」

「我們也試過在泰國找當地的工廠合作，明明已經解釋了做法，對方也說沒問題，但到最後看樣辦，得出來的結果卻令人失望。」香港的成本較高，更不能只做低檔次的產品，因此要以高增值取勝。

郭志雄解釋，香港製造的優點不止在品質，還有效率。「因為減少了物流問題，也沒有文化差異。這邊廂講完，轉頭便能夠完成。所有行業，不論是代工生意或是什麼，客人找你去做，最緊要是以快取勝，因為客人找你的同時，也能找其他人去做，所以當你的response time（回應時間）夠短，別人才會找你。在更短的時間提供更優質的服務，便是必勝點。香港製造的優點正是如此。」

他接着說：「你做消費者就知道，由食物到日用品，我們香港製作的，不但是出口，就算是本地消費，也會被看高一線。即使在街市消費也會留意產地來源，如果是香港製造便會比較安心。這麼多年來能堅持留在香港製造的人都有一份執着，包括對品質的追求，或是對香港的情感。我帶KnitWarm的產品到海外，其他國家知道我們是香港做的就不會多問問題，他們對香港製造的標籤有一定信心。」

以他們今年推出的銀離子抗菌口罩為例，由起草到設計，再到完成第一試驗品，整段時間很短。年初香港的口罩供應非常短缺，當時公司不少員工均表示難以購入口罩，故郭吳兩人決定用工廠現成的布料設計一款防水又能防菌的口罩，於是一班同事便開始集思廣益。

因應年初口罩短缺的情況，他們急急忙忙在廠內找出適用的布料，設計並生產可重用口罩。這也是「香港製造」的其中一個優勢——效率。（鄭子峰攝）

吳錦權拿起手上的口罩說，這是推出的第六代產品，先後經過數次改良。由於看到市面上不少自家製的布口罩防菌功能不明，公司特意為產品進行測試，成功獲得BFE>90%認證。親自設計的他細心解釋口罩的結構，「外面一層是防水的羊毛布料，平常是應用在雪褸上，裏面選用純銀紗線，屬於天然的防菌材質。內層用上在魚鱗提煉出來、帶有骨膠原的長纖棉紗，有護膚作用。」

因為在香港設廠，口罩的雛型很快便生產出來給公司的同事試用。同事試戴後有不同的反饋，再慢慢作出改良。就如雛型口罩貼鼻位置用了普通鐵線，口罩洗過幾次便生銹，後來改用類似鐵線的記憶造型塑膠條。另外，口罩沒有分尺寸，而是靠兩邊掛耳的橡筋調整，讓用家就自己的面型自行調校。香港製造便是有這樣又快又準的效率。

不限於製造紡織品 技術也可外銷

抹走港製標籤以後，香港產品以後還能以怎樣的面貌向外宣傳？（鄭子峰攝）

當聽到美國有意更改所有香港進口美國的產品的生產地標籤時，他們不得已把一直希望做到的計劃推前，用他們的專利技術，與不同地區、行業合作。「除了做銷售產品的品牌外，也可以做一個技術品牌，將我們的技術license（授權）去其他工廠。我們現在正與加拿大的工廠商討，他們可以利用我們的技術，在加拿大當地生產，再將產品賣去美國。整個流程會快很多，問題也少很多。我們的品牌正慢慢步向國際，只是用了不同模式。雖然香港製作的產品出口去美國或會面對不少問題，但當我們的商品及技術在加拿大生產，從當地出口去美國便能解決問題。」

「我們不能只坐在這裏靜待，也要想辦法轉變求存。」郭志雄說。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《紡織廠商：見證舊工業進化史》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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