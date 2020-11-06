陳植生的手工啤酒，就算不講明它們的原產地，你總會知道統統都是來自香港。啤酒牌子叫「獅子山啤」，旗下恆常推出的幾支酒，名為「一代宗師」、「萬佛朝宗」。蘊含本土特色的命名，讓人一聽到便知道是香港產物。 手工啤酒廠在葵涌一棟工業大廈，由兩個相鄰單位組成。一個是真正釀酒的工場，裏面大型發酵缸及磨麥機放置得密密麻麻。通道只有一人的身位能夠穿過，旁邊的單位用作貨倉，儲存啤酒之用。 陳植生原來的職業並不是做酒，只是一直喜歡在家裏自己釀酒。後來適逢「天時地利人和」，膽粗粗地「抓住上快車的機會，結果向前行了五年，到現在還未死得」。 攝：鄭子峰

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他記得，手工啤酒最初是由北美傳到亞洲，香港周邊的日韓、台灣首先興起。香港一直只有味道較為單一的大牌商務啤酒，以及來自其他地區的手工啤。此前一直沒有屬於本地製造的手工啤酒。就在六年前，香港出現首間手工啤酒廠，自此掀起一股風潮，並且吸引了一群好酒的小眾光顧。

為何說是剛好而已？「一間酒廠沒人去買沒人去認識，是沒有用的。酒要有客戶群，要有供應，才能形成整個產業鏈。最初是有一班人做import（進口）手工啤酒，讓更多人知道原來啤酒是可以有層次感及特別的味道，慢慢一群手工啤酒消費群出現。我也就跳了入去做。再之後，慢慢多了專賣手工啤的酒吧出現，同時教育了一班人什麼叫手工啤酒。」

由找地方設廠，添置釀酒的基本設備，再到推出第一款酒，也用了兩個多月時間。第一款酒正正叫「獅子山下」，酒味較為「輕身」，連不愛喝啤酒的女士也能喝上一口，「還記得當時是fine-tune（微調）了三、四次，一邊釀酒，一邊聽意見。例如加入花香味、苦味與甜味之間作出調適。釀酒師最苦惱的是如何在大眾意見與個人取向之間取得平衡。」

不單是「獅子山啤」有香港味道，旗下的酒款命名都讓人一聽起來便知道是香港品牌。

精釀啤酒的藝術

空有一腔熱血是未夠的。要釀造手工啤酒，四大元素缺一不可：水質、麥芽、酒花及酵母。一般商業啤酒會加入粟米、稻米、糖漿等含糖分的材料，為了增強酒精的穩定性及拉長酒精的保質期，更會加入人工添加劑及防腐劑。

一般手工啤酒只有數月至一年的飲用期，而商業啤酒往往是以數年保質期起計。不過，當中犧牲的是味道的獨特性。商業啤酒因為大量生產，亦嚴格控制了每個釀造過程，降低當中的變數，有些會進行過濾消毒，拿走酒精中會改變味道的酵母，令商業啤酒味道較為單一。然而，手工啤酒強調差異性，但保質期則明顯較短。

水的礦物質含量及酸鹼值、上百種麥芽、不同產地的啤酒花及酵母，都直接影響啤酒的色澤與味道。故此，從一滴水、一顆麥芽，釀酒師都要極為小心，否則會糟蹋了一缸心血。過去一直在家自釀啤酒的陳植生坦言，釀酒的過程沒有分別，但細節如原材料的種類與份量、釀造設備的規格，則是牽一髮動全身。

釀酒設備要在外地訂製，當初更生怕器材進不了大廈的升降機與單位的門口。不過，那都是可控制的因素。最直接影響產品質量的，是原材料的選擇與處理。一杯啤酒，當中有九成都是「水份」，故「水」本身卻又是最能影響啤酒的質量的。為了處理好水質，酒廠特設濾水器，嚴格控制其中的礦物質、雜質含量。

另一要注意的是麥芽量。麥芽被稱為「啤酒的靈魂」，在於它能直接影響啤酒的味道。麥芽份量多與少由釀酒師決定，但份量太多又會拉高成本。從麥芽提取出來的糖份愈高，所需要的數量便愈少，變相要選擇質素較好的供應商。由於麥芽是種出來，質量不會每次都一樣，故除講究質素，質量亦要穩定。這些都需要不斷搜集資料，不斷嘗試，才能做出最優質又符合成本效益的手工啤酒。

「香港已經很久不談工業，談的是旅遊業、服務業、金融業，沒有人會走回頭路講工業。做一個生產工場不容易，困難在於尋找合適的空間，要業主不覺得食物廠麻煩，特別是排水排污設備，要搬走都會很煩惱，所以做了這幾年後，能夠說的是，如果沒有passion（熱情），是走不下去。」

標籤可以抹走，但「香港製造」的特色卻是永遠抹不掉。

香港夾在中美兩國之間，香港人能如何憑藉「獅子山精神」面對挑戰？

港產的品質保證

要強行抹走「香港」兩字，陳植生對前景悲觀。縱然他明言其手工啤暫時未到歐美市場銷售，即使美國，甚至其他國家稍後或考慮更換「香港製造」標籤，對他的生意影響有限。只是，他也認為，欠缺了這一重身份，「香港製造」的產品以後要衝出香港，進軍海外市場，難度將會提高。

以酒為例，陳植生提到人們飲酒先選來源地，再從中選擇品牌。因為酒的味道是依賴產地的水質，苦度多與少，甜度重與輕，也配合了當地人的口味。因此，就算是中國內地、台灣、香港三地的手工啤酒，也有截然不同的感覺。

「雖然樽身都是中文，先不說是繁簡體字之差，單看它們的命名，其實已經分辨得到……香港的風格，則是敢於創新，啤酒味道多元化。有同行用廿四味、苦瓜、陳皮，看上去好extreme（極端）的元素入酒。反觀內地的創新是stick with（緊貼）水果，例如用香蕉與橙混合入酒。」

「香港製造」本身亦是質量的保證，不是無緣故而來，而是有賴前人的努力。「獅子山啤」在新冠肺炎疫情之前，曾經進軍內地市場。陳植生曾到當地舉辦展覽，感到香港製造是比較premium（獨特），香港品牌在內地市場亦有價有市。

在他所見，縱然近年內地的酒精市場較少出現假酒，但造假情況仍然存在，特別是在價格較高昂的精品酒市場。又如內地有牌子做果汁類手工啤酒，不是用水果去做，而是添加食品味素，並在成份標籤明明白白列出來。陳植生做的「山竹」啤酒是真的用人手剝的山竹果肉釀酒。

手工啤酒特別在於追求天然，製作過程不會添加任何人工化學物。

內地在手工啤酒添加人工化學物的做法，明顯違背了釀製手工啤酒的原意，只是「脅持」了手工啤酒的名義，「手工啤酒的原意是所有物質都要original（原始），不下任何化學物。為了保存手工啤酒獨有的風味，連過濾消毒工序也略去。」

「香港有個好處是大家都會守規矩，縱然沒有任何law enforce（法律強制）你去做。但仍然堅持在香港製造的人都有passion，並不只是為了賺錢維生，會守界線，不會為了利潤犧牲質量與標準。香港製造的手工啤酒便是一例。」

「香港品牌在世界一定是有地位的。上世紀七、八十年代的玩具、製衣，都是質量及信心的保證。香港製造在對外窗口，具有很大的優勢。這些標籤是一步一步地建立起來的。」陳植生不無自豪地說。

前人種樹，後人乘涼。同樣的道理放在這樣的情況也如是。金漆招牌也不是一朝一夕便可建立，當中蘊含的是多人努力的成果與故事，也是眾人對招牌的堅持，才令「香港製造」在香港工業幾近消失的情況下，還能夠得到香港以外的人的認同。

創辦人陳植生說，堅持「香港製造」的人對品質有一定追求，不只為了賺錢。

疫情下危中尋機

因為疫情，酒廠的生意也迎來重大挑戰。過去一年最少推出十款新酒，今年也不免要大減產量。政府為了防止病毒散播，推出限聚令及禁堂食令。禁堂食令禁止所有人於餐廳進食，酒吧一度被禁止營業，過去有七成手工啤酒供貨予餐廳及酒吧的陳植生也要想辦法，如何在危中尋機。

陳植生現已開始着手設計網上商店，並投放資源於網絡廣告。「如果要放在超級市場賣，由開始商議到真正上架，最少要一個月時間。假如在自己可控制範圍，便可以專門製造target（目標）更小眾的啤酒味道。」

「規模較小的廠就是機動、靈活性強，轉身轉得快，小量做三、四十箱，就算市道再差，也能夠賣完。好賣的便立即生產多一點，不好賣的便之後不再做。」他解釋道。

「在這幾十年來，香港都是與獅子山連結，1997年面對主權移交、2003年面對沙士 （SARS），到近年面對來自住屋、政治的困 局。不同年代的香港人都不屈服，想將香港做 得更好，獅子山精神便是這樣。」

「獅子山啤」的開始也有着獅子山精神。「我們這裏生產的規模縱然不大，但規格與外面的酒廠是一樣。這個知識（酒廠設定）怎樣來？如何入貨？是否要親身去睇？會否被騙？把難題一個又一個逐步解決，只要迎難而上，目標便會達到。」

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《手工啤酒： 有一種味道叫香港製造》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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